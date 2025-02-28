У соседа капуста как футбольный мяч, а у вас еле завязывается? Возможно, вы упускаете важный момент

Хотите вырастить крупную и сочную капусту? Секрет успеха кроется в правильном уходе и соблюдении некоторых рекомендаций.
Капуста — влаголюбивое растение с обширной листовой поверхностью, через которую активно испаряется и поглощается вода. Ее корневая система расположена неглубоко, поэтому поддержание оптимальной влажности почвы на глубине до 60 см — ключ к здоровому росту. Рекомендуется поливать капусту каждые 8-10 дней, особенно в период формирования кочанов.
Высаживайте рассаду поздней капусты в конце июня, предварительно обильно полив ее. Выбирайте здоровые и крепкие саженцы. Оптимальная схема посадки: 70 см между рядами и 45-50 см между растениями. Перед посадкой подготовьте почву, внесите удобрения и тщательно разровняйте поверхность.
После высадки регулярно рыхлите почву между рядами на глубину 6-10 см для улучшения аэрации корней. Обеспечьте своевременный полив, особенно в засушливые периоды. Для защиты от вредителей и болезней используйте натуральные средства, такие как настой луковой шелухи или древесной золы.
Капуста отзывчива на подкормки. Через три недели после высадки рекомендуется внести раствор суперфосфата: 3 столовые ложки на 10 литров воды, по 3 литра под каждое растение. Такая подкормка способствует развитию мощной корневой системы и формированию плотных кочанов.
Для борьбы с капустной мухой посыпайте почву вокруг растений древесной золой или известью. От слизней эффективно помогает настой горького перца: 0,5 кг сухих стручков настаивайте в 5 литрах воды 48 часов, затем разведите 125 мл настоя в 10 литрах воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла для прилипания.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровую и крупную капусту, которая порадует вас своим вкусом и качеством.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные).
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