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Одна капля — и рассада перца с помидорами взлетает в рост: соседи будут спрашивать, чем вы её подкармливаете

2:01
Садоводство

Выращивание крепкой и здоровой рассады перца и помидоров — задача, с которой может справиться каждый садовод, даже без специального образования. Ключ к успеху — правильный уход и своевременная подкормка растений.

Сладкий перец
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий перец

Почему важен йод для рассады

Йод играет значительную роль в развитии молодых растений. Он способствует лучшему усвоению питательных веществ, особенно азота, необходимого для активного роста. Добавление йода в рацион рассады помогает укрепить иммунитет растений и повысить их устойчивость к болезням.

Как правильно подкормить рассаду йодом

Подкормку йодом можно проводить как для молодых сеянцев, так и для растений после пикировки. Важно помнить, что за весь период от пикировки до пересадки в открытый грунт достаточно одной подкормки йодом.

Для приготовления раствора растворите одну каплю аптечного йода в 1,5 литрах воды. Полученным раствором аккуратно поливайте рассаду, используя шприц или чайную ложку, чтобы не переувлажнить почву. Если подкормка проводится после пикировки, концентрацию следует уменьшить: одна капля йода на 1 литр воды, расходуя по две столовые ложки раствора под каждое растение.

Дополнительные советы по уходу за рассадой

  • Освещение: перцы и помидоры любят свет. Обеспечьте рассаде достаточное освещение, особенно в пасмурные дни, используя фитолампы.

  • Температура: оптимальная температура для роста рассады — 22-25°C днем и 16-18°C ночью. Избегайте резких перепадов температуры.

  • Полив: поливайте растения по мере подсыхания верхнего слоя почвы, избегая как пересыхания, так и переувлажнения.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду перца и помидоров, которая порадует вас обильным урожаем.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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