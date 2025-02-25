Цветная капуста капризничает? Вот что нужно делать с рассадой

Цветная капуста считается самой капризной среди своих "родственников". Чтобы получить крепкую рассаду, важно соблюдать правильные сроки посадки и условия выращивания.
Сроки зависят от региона, но в среднем посев проводят в середине марта — начале апреля. Рассаду пересаживают в открытый грунт через 45 дней после появления всходов.
1. Подготовка семян
2. Почва и посадка
До появления всходов важно поддерживать температуру 18-20°C.
3. Пикировка
На 15-20 день после всходов рассаду пересаживают в индивидуальные ёмкости. Лучше всего использовать торфяные стаканчики, чтобы минимизировать стресс при пересадке в грунт.
Когда высаживать в грунт?
Соблюдая эти советы, можно вырастить здоровую цветную капусту, которая не подведёт на грядке!
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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