Цветная капуста капризничает? Вот что нужно делать с рассадой

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветная капуста считается самой капризной среди своих "родственников". Чтобы получить крепкую рассаду, важно соблюдать правильные сроки посадки и условия выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Calliope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Цветная капуста

Когда высевать семена?

Сроки зависят от региона, но в среднем посев проводят в середине марта — начале апреля. Рассаду пересаживают в открытый грунт через 45 дней после появления всходов.

Как вырастить рассаду цветной капусты?

1. Подготовка семян

Замочите семена на 20 минут в воде (≈50°C).

Обработайте в розовом растворе марганцовки для дезинфекции.

2. Почва и посадка

Смешайте дерновую землю, перегной и торф (питательная почва = крепкие ростки).

Семена заглубляют не более чем на 1 см, присыпая рыхлой почвой.

До появления всходов важно поддерживать температуру 18-20°C.

3. Пикировка

На 15-20 день после всходов рассаду пересаживают в индивидуальные ёмкости. Лучше всего использовать торфяные стаканчики, чтобы минимизировать стресс при пересадке в грунт.

Подкормка и пересадка

Первая подкормка — через 10 дней после пикировки.

— через 10 дней после пикировки. Вторая — ещё через 10 дней.

— ещё через 10 дней. Раствор: 10 г сульфата калия + 20 г суперфосфата на 10 л воды.

Когда высаживать в грунт?

Через 45 дней после посева.

Когда у рассады появится 5 настоящих листьев.

Лучше высаживать после бобовых или корнеплодов.

Соблюдая эти советы, можно вырастить здоровую цветную капусту, которая не подведёт на грядке!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

