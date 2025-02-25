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Как превратить мандариновую косточку в красивое комнатное дерево

1:46
Садоводство

Вырастить мандариновое дерево из косточки — увлекательный процесс, который не требует сложных навыков. Однако, чтобы растение не только взошло, но и хорошо развивалось, нужно соблюдать несколько правил.

Мандарин
Фото: Own work by Jolly Janner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарин

Что важно знать перед посадкой

Мандариновое дерево требует регулярного полива, так как пересушивание почвы губительно для него. Если вы хотите получить плоды, придётся сделать прививку — иначе деревце останется лишь красивым элементом интерьера.

Как прорастить косточку мандарина

Чтобы эксперимент оказался успешным, выберите не менее 10 крупных, неповреждённых косточек из спелого мандарина. Дальше следуйте инструкции:

Замачивание семян

  • Промойте косточки и поместите их во влажную марлю или гидрогель на несколько дней. Это поможет им быстрее набухнуть и прорасти.

Подготовка горшка

  • Используйте ёмкость с дренажными отверстиями. На дно уложите слой керамзита или мелких камней для отвода лишней влаги.

Выбор грунта

  • Лучше всего подойдёт лёгкий субстрат без торфа. Можно смешать песок с готовой почвой для цитрусовых или семян.

Посадка косточек

  • Закопайте семена на небольшую глубину и аккуратно полейте.

Создание парникового эффекта

  • Накройте горшок плёнкой или стеклом, чтобы поддерживать влажность. Ежедневно проветривайте в течение 15 минут.

Условия для прорастания

  • Держите горшок в теплом месте и ждите появления первых всходов через 3 недели.

Соблюдая эти простые шаги, вы сможете вырастить красивое цитрусовое деревце, которое станет украшением вашего дома!

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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