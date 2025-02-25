Как превратить мандариновую косточку в красивое комнатное дерево

Вырастить мандариновое дерево из косточки — увлекательный процесс, который не требует сложных навыков. Однако, чтобы растение не только взошло, но и хорошо развивалось, нужно соблюдать несколько правил.
Мандариновое дерево требует регулярного полива, так как пересушивание почвы губительно для него. Если вы хотите получить плоды, придётся сделать прививку — иначе деревце останется лишь красивым элементом интерьера.
Чтобы эксперимент оказался успешным, выберите не менее 10 крупных, неповреждённых косточек из спелого мандарина. Дальше следуйте инструкции:
Замачивание семян
Подготовка горшка
Выбор грунта
Посадка косточек
Создание парникового эффекта
Условия для прорастания
Соблюдая эти простые шаги, вы сможете вырастить красивое цитрусовое деревце, которое станет украшением вашего дома!
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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