Делайте это трижды за сезон — и забудьте о мелком луке раз и навсегда

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить лук на участке несложно, но получить крупные и сочные головки удается не каждому. Если вы стремитесь собрать богатый урожай больших луковиц, следуйте двум простым рекомендациям.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Выбор места для посадки лука

Для достижения максимального размера луковиц важно правильно выбрать место на участке. Лук предпочитает хорошо освещенные грядки, поэтому выбирайте место, где растения будут получать достаточное количество солнечного света. Поскольку лук является холодостойкой культурой, оптимальное время для его посева — ранняя весна, в период с апреля по май.

Подкормка для увеличения урожая

Соблюдение принципов севооборота позволяет минимизировать необходимость в частых подкормках. Удобрение почвы рекомендуется начинать с осени, используя сидераты для оздоровления грунта. Если вы предпочитаете народные средства магазинным препаратам, таким как "Эффектон" или "Агрикол", эффективной альтернативой станет подкормка с использованием нашатырного спирта.

Рецепт подкормки с нашатырным спиртом

Подкормку проводят трижды за сезон по следующей схеме:

Первая подкормка: разведите 1,5 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и полейте грядки. Вторая подкормка: на 5 литров воды добавьте 2,5 столовые ложки нашатырного спирта и 20 граммов жидкого хозяйственного мыла. Третья подкормка: повторите состав второй подкормки (2,5 столовые ложки нашатырного спирта на 5 литров воды).

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно увеличить урожай крупных и вкусных луковиц на своем участке.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

