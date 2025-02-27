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Хотите пышный укроп без зонтиков? Придётся схитрить — делимся советами, которые сработают

2:41
Садоводство

Выращивание укропа без образования зонтиков — задача, требующая правильного выбора сорта и соблюдения определённых агротехнических приёмов. Хотя полностью избежать появления зонтиков невозможно, поскольку это естественный этап развития растения, существуют способы замедлить этот процесс и продлить период сбора сочной зелени.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Выбор сорта

Для длительного получения зелени рекомендуется выбирать позднеспелые или кустовые сорта укропа, которые характеризуются замедленным образованием цветоносов. К таким сортам относятся:

  • Аллигатор: среднепоздний сорт с пышной розеткой листьев, готовых к сбору через 45 дней после всходов.

  • Буян: среднепоздний сорт, первая зелень которого доступна через 58-65 дней, а зонтики появляются значительно позже.

  • Голдкрон: позднеспелый сорт, позволяющий собирать зелень через 40-45 дней после всходов.

Подготовка семян

Семена укропа покрыты эфирными маслами, замедляющими их прорастание. Для ускорения всходов рекомендуется:

  1. Замочить семена в тёплой воде на 48 часов, периодически меняя воду.

  2. Поместить семена на 5 минут в 3%-й раствор перекиси водорода.

  3. Промыть семена под проточной водой и слегка подсушить перед посевом.

Посев и уход

Укроп предпочитает солнечные участки с рыхлой, нейтральной по кислотности почвой. Посев проводят в бороздки глубиной 1,5-2 см с расстоянием между рядами 20-30 см. После посева грядку рекомендуется укрыть плёнкой до появления всходов.

Уход за растением включает регулярный полив (два раза в неделю), прополку и рыхление почвы. При появлении 2-3 настоящих листьев проводят прореживание, оставляя между растениями 8-10 см. Для поддержания роста можно использовать органические подкормки, такие как раствор коровяка или компоста.

Дополнительные рекомендации

  • Посев в несколько этапов: для постоянного получения свежей зелени рекомендуется сеять укроп с интервалом в 10-14 дней.

  • Удаление цветоносов: при появлении первых признаков формирования зонтиков их следует своевременно удалять, чтобы продлить период вегетации.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вам наслаждаться ароматной и сочной зеленью укропа на протяжении всего сезона, минимизируя образование зонтиков.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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