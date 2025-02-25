Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить мандариновую косточку в красивое комнатное дерево
Приседания могут быть лёгкими и полезными: но только если вы не забыли об одном важном правиле
Ваш батон против вашего здоровья: какой хлеб не устроит вашему телу заговор
Установил дверь не так — заплати! Штрафы за неправильные двери в домах
Параллельный импорт дешевле: стоит ли ждать возвращения Samsung в Россию?
Бренд Kia возвращается? Корейцы набирают персонал в России
Постное блюдо, которое даже мясоеды уплетают за обе щеки: готовим стручковую фасоль
Три причины, по которым седаны продолжают лидировать в России
Когда инспектор заглядывает в багажник, но не находит ничего интересного

Весенняя обработка сада без химии — дачники давно используют этот метод

1:32
Садоводство

С наступлением весны деревья и кустарники нуждаются в защите от болезней и вредителей. Вместо химических препаратов можно использовать простую, но эффективную смесь, которая безопасна для растений и окружающей среды.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Что за средство?

Садоводы всё чаще рекомендуют "зелёную рецептуру" — натуральное средство, состоящее из доступных ингредиентов:

  • Сода — природный фунгицид, защищающий растения от грибковых заболеваний.
  • Масло — создаёт защитную плёнку, отпугивая насекомых.
  • Мёд — дополнительно укрепляет защиту растений.

Почему стоит выбрать этот способ?

▪ Безопасно для почвы и растений.
▪ Не оставляет вредных остатков.
▪ Можно применять даже рядом с плодовыми деревьями.
▪ Простота приготовления и низкая стоимость.

Как приготовить и использовать

В литре воды смешайте:

  • 1 ч. л. соды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2 ч. л. мёда

Перелейте в опрыскиватель, тщательно встряхните.

Распылите на стебли и листья растений, равномерно покрывая поверхность.

Как это работает?

Мёд и масло образуют тонкий защитный слой, который мешает вредителям закрепляться на растениях. Сода препятствует развитию грибков, снижая риск заболеваний.

Этот метод показывает отличные результаты, не причиняя вреда саду и будущему урожаю.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
Наука и техника
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Это поведение мышей сбивает с толку: почему они пытаются оживить сородичей? Игорь Буккер Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР Дмитрий Плотников
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Последние материалы
Как превратить мандариновую косточку в красивое комнатное дерево
Приседания могут быть лёгкими и полезными: но только если вы не забыли об одном важном правиле
Ваш батон против вашего здоровья: какой хлеб не устроит вашему телу заговор
Установил дверь не так — заплати! Штрафы за неправильные двери в домах
Параллельный импорт дешевле: стоит ли ждать возвращения Samsung в Россию?
Бренд Kia возвращается? Корейцы набирают персонал в России
Постное блюдо, которое даже мясоеды уплетают за обе щеки: готовим стручковую фасоль
Когда инспектор заглядывает в багажник, но не находит ничего интересного
Три причины, по которым седаны продолжают лидировать в России
Бодибилдинг довёл до ссоры: стали известны подробности конфликта Марии Шукшиной с дочерью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.