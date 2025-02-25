Весенняя обработка сада без химии — дачники давно используют этот метод

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением весны деревья и кустарники нуждаются в защите от болезней и вредителей. Вместо химических препаратов можно использовать простую, но эффективную смесь, которая безопасна для растений и окружающей среды.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

Что за средство?

Садоводы всё чаще рекомендуют "зелёную рецептуру" — натуральное средство, состоящее из доступных ингредиентов:

Сода — природный фунгицид, защищающий растения от грибковых заболеваний.

— природный фунгицид, защищающий растения от грибковых заболеваний. Масло — создаёт защитную плёнку, отпугивая насекомых.

— создаёт защитную плёнку, отпугивая насекомых. Мёд — дополнительно укрепляет защиту растений.

Почему стоит выбрать этот способ?

▪ Безопасно для почвы и растений.

▪ Не оставляет вредных остатков.

▪ Можно применять даже рядом с плодовыми деревьями.

▪ Простота приготовления и низкая стоимость.

Как приготовить и использовать

В литре воды смешайте:

1 ч. л. соды

1 ст. л. растительного масла

2 ч. л. мёда

Перелейте в опрыскиватель, тщательно встряхните.

Распылите на стебли и листья растений, равномерно покрывая поверхность.

Как это работает?

Мёд и масло образуют тонкий защитный слой, который мешает вредителям закрепляться на растениях. Сода препятствует развитию грибков, снижая риск заболеваний.

Этот метод показывает отличные результаты, не причиняя вреда саду и будущему урожаю.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

