Ошибка, из-за которой розы и гортензии плохо цветут — избегайте её в марте

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — лучшее время для ухода за декоративными растениями, пока дачный сезон ещё не начался в полную силу. Проведённая вовремя обрезка поможет кустарникам и цветущим лианам стать пышнее и радовать глаз всё лето.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Какие растения нужно обрезать в марте?

1. Глициния

Опытные цветоводы советуют не откладывать обрезку глицинии, иначе следующий шанс появится только в июле или августе. Весной укорачивают молодые побеги, оставляя на каждом по две почки.

2. Розы

Обрезать розы можно только после установления устойчивого тепла. Главное правило — не бояться: даже радикальная стрижка пойдёт кусту на пользу, ведь новые побеги быстро отрастают. Срез делают под углом 45 градусов на 5-7 мм выше почки.

3. Гортензия

Чтобы этот роскошный кустарник радовал цветением всё лето, в марте нужно избавиться от старых и слабых побегов. Многие садоводы полностью срезают стебли, позволяя растению обновиться.

4. Клематис

Это растение нуждается в серьёзной весенней обрезке. Побеги укорачивают, оставляя 25-30 см от земли, а прошлогодние ветви полностью удаляют. Без этой процедуры клематис будет слабым и может не зацвести.

Своевременная обрезка сделает декоративные растения здоровее и пышнее, а ваш сад — самым красивым в округе.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

