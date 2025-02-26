Ждёте урожая, а получаете только тень от дерева? Возможно, абрикосу не хватает мотивации

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание абрикоса в регионах с переменчивым климатом может быть сложной задачей. Часто садоводы сталкиваются с проблемой отсутствия плодов на здоровом, ухоженном дереве. Рассмотрим основные причины этого явления и способы их устранения.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

1. Неподходящий сорт

Абрикосы — теплолюбивые растения, и не все их сорта способны выдерживать холодные зимы. Выбор неподходящего для вашего региона сорта может привести к тому, что дерево не будет плодоносить. Рекомендуется сажать зимостойкие, районированные сорта, такие как "Снегирек", "Медовый" или "Триумф Северный". Перед покупкой саженца убедитесь, что выбранный сорт адаптирован к местным климатическим условиям.

2. Недостаток опыления

Многие сорта абрикоса самобесплодны, то есть им необходимы деревья-опылители для образования плодов. Если на участке растет только одно дерево или отсутствуют подходящие опылители поблизости, это может быть причиной отсутствия урожая. Решение — посадить рядом несколько сортов абрикоса или других косточковых культур, цветущих одновременно.

3. Повреждение цветочных почек заморозками

Абрикосы зацветают рано весной, и цветочные почки чувствительны к поздним заморозкам. Понижение температуры до -3…-4 °C во время цветения может привести к гибели цветков и, как следствие, отсутствию плодов. Для защиты деревьев рекомендуется отслеживать прогноз погоды и при угрозе заморозков применять методы защиты, такие как дымление или укрытие деревьев.

4. Неправильная обрезка

Обрезка абрикоса играет важную роль в формировании кроны и закладке плодовых почек. Слишком сильная или неправильная обрезка может привести к тому, что дерево будет тратить силы на рост новых побегов в ущерб плодоношению. Рекомендуется проводить обрезку в соответствии с рекомендациями для конкретного сорта и возраста дерева, уделяя внимание формированию сбалансированной кроны.

5. Болезни и вредители

Абрикосы подвержены различным заболеваниям и нападениям вредителей, которые могут повреждать цветочные почки, завязи и плоды. Регулярный осмотр деревьев, своевременное выявление признаков заболеваний и вредителей, а также проведение профилактических мероприятий помогут сохранить здоровье дерева и обеспечить плодоношение.

6. Неподходящие условия выращивания

Абрикосы требовательны к условиям выращивания. Они предпочитают солнечные, защищенные от ветра места с легкой, дренированной почвой. Высокий уровень грунтовых вод, застой влаги или, наоборот, недостаток влаги могут негативно сказаться на состоянии дерева и его способности плодоносить. Важно обеспечить правильный полив, особенно в период цветения и формирования плодов, а также своевременное внесение необходимых удобрений.

Понимание и устранение перечисленных причин помогут садоводам добиться стабильного и обильного урожая абрикосов, даже в условиях нестабильного климата.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).

