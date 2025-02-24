Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невестка Королёвой улетела с семьёй из России
Google против "Полисорба": за что американский гигант требует миллионы у производителя препарата от диареи?
Автоматическое назначение пенсий: новый порядок с 2026 года
Доминик Джокер признался, что собирался жениться на няне в Одессе
Экспериментируют с микроволнами: в США разрабатывают оружие, которое стреляет микроволновыми лучами
Жена Басты показала редкое фото с младшей дочерью: еле уговорила
Сопротивление помогло: ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ в Херсоне
Актриса Волкова объяснила, почему больше не будет показывать внуков
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Срываете яблоки с нависающей ветки? Вас могут оштрафовать

1:16
Садоводство

Многие считают, что если ветка соседского дерева свисает через забор, значит, плоды на ней можно смело срывать. Однако это заблуждение. Согласно закону, такие действия считаются незаконными.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Почему нельзя собирать соседские фрукты?

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома объяснило, что деревья, растущие на участке, принадлежат владельцу этого участка. Это касается и всех плодов, даже если ветки выходят за пределы границ.

Важный момент: Гражданское законодательство чётко определяет, что собственником урожая остаётся тот, кто владеет участком, где растёт дерево. Исключения возможны только в том случае, если иное оговорено в законе или договоре между соседями.

Что делать, если ветки мешают?

Если соседское дерево нависает над вашим участком и мешает, не стоит самостоятельно обрезать его ветви или собирать плоды. Лучше договориться с владельцем участка о подрезке или обсудить ситуацию в рамках закона.

Таким образом, даже если яблоки или груши свисают прямо над вашей грядкой, они всё равно остаются собственностью соседа.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Недвижимость
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый Аудио 
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Подвиг Михаила Туганова: как в 1941-м казаки-кавалеристы нанесли фашистам контрудар под Москвой Анжела Якубовская Будущий канцлер ФРГ Мерц хочет независимости от США, но не получится Любовь Степушова 8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Жена Басты показала редкое фото с младшей дочерью: еле уговорила
Сопротивление помогло: ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ в Херсоне
Актриса Волкова объяснила, почему больше не будет показывать внуков
Подвиг Михаила Туганова: как в 1941-м казаки-кавалеристы нанесли фашистам контрудар под Москвой
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Свои зубы или всё-таки виниры? Стоматолог раскрыл правду об улыбке Ольги Бузовой
Операция под Курахово: Пушилин заявил об успехе российских войск и освобождении Улаклы
Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно
Певицу Наргиз требуют признать иноагентом
Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.