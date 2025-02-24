Срываете яблоки с нависающей ветки? Вас могут оштрафовать

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают, что если ветка соседского дерева свисает через забор, значит, плоды на ней можно смело срывать. Однако это заблуждение. Согласно закону, такие действия считаются незаконными.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Почему нельзя собирать соседские фрукты?

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома объяснило, что деревья, растущие на участке, принадлежат владельцу этого участка. Это касается и всех плодов, даже если ветки выходят за пределы границ.

Важный момент: Гражданское законодательство чётко определяет, что собственником урожая остаётся тот, кто владеет участком, где растёт дерево. Исключения возможны только в том случае, если иное оговорено в законе или договоре между соседями.

Что делать, если ветки мешают?

Если соседское дерево нависает над вашим участком и мешает, не стоит самостоятельно обрезать его ветви или собирать плоды. Лучше договориться с владельцем участка о подрезке или обсудить ситуацию в рамках закона.

Таким образом, даже если яблоки или груши свисают прямо над вашей грядкой, они всё равно остаются собственностью соседа.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

