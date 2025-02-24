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Натуральная защита от слизней — используйте это средство, и вредителей не будет

1:18
Садоводство

Редкий дачник может похвастаться тем, что на его участке совсем нет слизней. Эти вредители могут появиться в любой момент, особенно если они уже обосновались у соседей. Если не принимать меры, их популяция начнёт стремительно расти, нанося серьёзный урон урожаю.

Слизни
Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слизни

Чтобы обезопасить грядки, садоводы применяют простые, но эффективные методы. Главное преимущество этих средств — они не вредят окружающей среде и плодовым культурам.

Что поможет отпугнуть слизней

Опытные огородники рекомендуют использовать:

  • Древесную золу
  • Табачную пыль
  • Острый красный перец
  • Чёрный перец
  • Кофейную гущу

Эти вещества не убивают слизней, а только отпугивают их. Поэтому применять их нужно регулярно.

Как правильно использовать

Способ защиты крайне прост:

  1. Овощи (капусту, кабачки и другие культуры) предварительно опрыскайте водой.
  2. Посыпьте листья и землю вокруг растений выбранным средством.

Пока слой защиты остаётся на растениях, слизни не подойдут к урожаю. Однако после дождя или сильной росы средство придётся обновлять.

Используя эти методы, можно защитить посадки без химии и сохранить урожай в целости.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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