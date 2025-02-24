Натуральная защита от слизней — используйте это средство, и вредителей не будет

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редкий дачник может похвастаться тем, что на его участке совсем нет слизней. Эти вредители могут появиться в любой момент, особенно если они уже обосновались у соседей. Если не принимать меры, их популяция начнёт стремительно расти, нанося серьёзный урон урожаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизни

Чтобы обезопасить грядки, садоводы применяют простые, но эффективные методы. Главное преимущество этих средств — они не вредят окружающей среде и плодовым культурам.

Что поможет отпугнуть слизней

Опытные огородники рекомендуют использовать:

Древесную золу

Табачную пыль

Острый красный перец

Чёрный перец

Кофейную гущу

Эти вещества не убивают слизней, а только отпугивают их. Поэтому применять их нужно регулярно.

Как правильно использовать

Способ защиты крайне прост:

Овощи (капусту, кабачки и другие культуры) предварительно опрыскайте водой. Посыпьте листья и землю вокруг растений выбранным средством.

Пока слой защиты остаётся на растениях, слизни не подойдут к урожаю. Однако после дождя или сильной росы средство придётся обновлять.

Используя эти методы, можно защитить посадки без химии и сохранить урожай в целости.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

