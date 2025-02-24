Натуральная защита от слизней — используйте это средство, и вредителей не будет

Редкий дачник может похвастаться тем, что на его участке совсем нет слизней. Эти вредители могут появиться в любой момент, особенно если они уже обосновались у соседей. Если не принимать меры, их популяция начнёт стремительно расти, нанося серьёзный урон урожаю.
Чтобы обезопасить грядки, садоводы применяют простые, но эффективные методы. Главное преимущество этих средств — они не вредят окружающей среде и плодовым культурам.
Опытные огородники рекомендуют использовать:
Эти вещества не убивают слизней, а только отпугивают их. Поэтому применять их нужно регулярно.
Способ защиты крайне прост:
Пока слой защиты остаётся на растениях, слизни не подойдут к урожаю. Однако после дождя или сильной росы средство придётся обновлять.
Используя эти методы, можно защитить посадки без химии и сохранить урожай в целости.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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