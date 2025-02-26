Сосед опять хвастается крупным картофелем? Три способа подготовки клубней, которые изменят всё

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите собрать богатый урожай картофеля? Начните с правильной подготовки клубней к посадке. Проращивание — ключевой этап, от которого зависит здоровье растений и количество собранных плодов. Рассмотрим три эффективных метода подготовки картофеля.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

1. Сухое проращивание

Этот способ занимает около месяца. Разместите клубни в ящиках в хорошо освещённом и проветриваемом помещении с температурой около +20°C. Свет способствует выработке соланина, придающего клубням зелёный оттенок и повышающего их устойчивость к вредителям. Регулярно переворачивайте картофель, чтобы ростки развивались равномерно.

2. Влажное проращивание

Для ускорения процесса используйте влажное проращивание, которое занимает около 18 дней. Положите клубни в ёмкость, засыпьте влажными опилками или перегноем и держите в тёмном месте при температуре +15°C. В таких условиях появляются не только ростки, но и зачатки корней. Для лучшего результата можно комбинировать с сухим методом: сначала держите картофель на свету 2-3 недели, затем переместите во влажный субстрат на 10 дней.

3. Горячее проращивание

Если время поджимает, подойдёт горячий метод. За 4 дня до посадки перенесите клубни из хранилища в помещение с температурой около +12°C для акклиматизации. Через сутки увеличьте температуру до +20°C. Это стимулирует быстрое пробуждение и рост ростков. Для усиления эффекта можно обработать клубни стимуляторами роста.

Подготовка семенного картофеля — важный шаг к обильному урожаю. Выберите подходящий метод проращивания в зависимости от ваших условий и времени, чтобы обеспечить здоровый рост растений и богатый сбор клубней.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

