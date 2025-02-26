Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

Вы с нетерпением ждёте урожая сочных слив, но дерево неожиданно сбрасывает плоды? Это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Рассмотрим основные причины этого явления и способы их устранения.
Многие сорта сливы самобесплодны, то есть не способны к самоопылению. Без подходящего опылителя завязи не формируются должным образом и опадают.
Решение:
Одним из главных врагов сливы является сливовый пилильщик. Его личинки повреждают завязи, что приводит к их опаданию.
Решение:
Дефицит этого микроэлемента может вызывать опадение плодов, особенно у жёлтых сортов сливы.
Решение:
В засушливые периоды слива может сбрасывать часть завязей из-за нехватки воды.
Решение:
Уделяя внимание этим аспектам ухода, вы сможете предотвратить преждевременное опадение плодов и наслаждаться богатым урожаем сочных слив.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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