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Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

1:43
Садоводство

Вы с нетерпением ждёте урожая сочных слив, но дерево неожиданно сбрасывает плоды? Это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Рассмотрим основные причины этого явления и способы их устранения.

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Недостаточное опыление

Многие сорта сливы самобесплодны, то есть не способны к самоопылению. Без подходящего опылителя завязи не формируются должным образом и опадают.

Решение:

  • Посадите рядом с основным деревом сливу другого сорта для перекрёстного опыления.
  • Привлеките в сад пчёл и других опылителей, высаживая медоносные растения.

Поражение вредителями

Одним из главных врагов сливы является сливовый пилильщик. Его личинки повреждают завязи, что приводит к их опаданию.

Решение:

  • Регулярно осматривайте дерево на наличие вредителей.
  • При обнаружении признаков поражения обработайте растение инсектицидами, такими как "Фитоверм" или "Аверсектин".

Нехватка бора

Дефицит этого микроэлемента может вызывать опадение плодов, особенно у жёлтых сортов сливы.

Решение:

  • В период цветения проводите внекорневую подкормку борсодержащими препаратами.

Недостаток влаги

В засушливые периоды слива может сбрасывать часть завязей из-за нехватки воды.

Решение:

  • Обеспечьте регулярный полив дерева, особенно во время формирования и созревания плодов.

Уделяя внимание этим аспектам ухода, вы сможете предотвратить преждевременное опадение плодов и наслаждаться богатым урожаем сочных слив.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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