Чеснок – не картошка, его просто так в землю не кинешь: вот что нужно сделать перед посадкой

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если чеснок выглядит здоровым, на его зубчиках могут скрываться споры грибков и бактерии, которые приводят к заболеваниям:

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

Фузариоз,

Серая и белая гниль,

Плесень и бактериальные инфекции.

Чтобы избежать этих проблем, чеснок нужно обработать перед посадкой. Это увеличит шансы на хорошую всхожесть и богатый урожай.

Чем обработать чеснок перед посадкой

1. Марганцовка — доступное обеззараживание

Раствор: 4 г марганцовки на 1 л воды (30°C).

Замочить зубчики на 20-30 минут.

После высушить и посадить.

2. Перекись водорода — двойной эффект

Раствор: 2 ст. л. 3%-й перекиси на 1 л воды.

Время замачивания — 40 минут.

Ускоряет прорастание и обеззараживает.

3. Медный купорос — экспресс-защита

Раствор: 10 г купороса на 1 л воды (40°C).

Чеснок держат в растворе 1 минуту, затем сразу высаживают.

4. Куркума + водка — народный экологичный метод

Настоять 5 г куркумы в 100 мл водки (24 часа).

Развести 1 ст. л. настойки в 1 л воды.

Замочить чеснок на 20-30 минут.

5. Фунгициды — для максимальной защиты

"Максим Дачник" (2 мл на 1 л воды) — обработка на 30 минут.

"Фитоспорин-М" (1 ч. л. на 1 л воды) — замачивание на 20 минут.

Уточнения