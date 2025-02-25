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Чеснок – не картошка, его просто так в землю не кинешь: вот что нужно сделать перед посадкой

1:40
Садоводство

Даже если чеснок выглядит здоровым, на его зубчиках могут скрываться споры грибков и бактерии, которые приводят к заболеваниям:

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чеснок
  • Фузариоз,
  • Серая и белая гниль,
  • Плесень и бактериальные инфекции.

Чтобы избежать этих проблем, чеснок нужно обработать перед посадкой. Это увеличит шансы на хорошую всхожесть и богатый урожай.

Чем обработать чеснок перед посадкой

1. Марганцовка — доступное обеззараживание

  • Раствор: 4 г марганцовки на 1 л воды (30°C).
  • Замочить зубчики на 20-30 минут.
  • После высушить и посадить.

2. Перекись водорода — двойной эффект

  • Раствор: 2 ст. л. 3%-й перекиси на 1 л воды.
  • Время замачивания — 40 минут.
  • Ускоряет прорастание и обеззараживает.

3. Медный купорос — экспресс-защита

  • Раствор: 10 г купороса на 1 л воды (40°C).
  • Чеснок держат в растворе 1 минуту, затем сразу высаживают.

4. Куркума + водка — народный экологичный метод

  • Настоять 5 г куркумы в 100 мл водки (24 часа).
  • Развести 1 ст. л. настойки в 1 л воды.
  • Замочить чеснок на 20-30 минут.

5. Фунгициды — для максимальной защиты

  • "Максим Дачник" (2 мл на 1 л воды) — обработка на 30 минут.
  • "Фитоспорин-М" (1 ч. л. на 1 л воды) — замачивание на 20 минут.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4. Представляет собой тёмно-фиолетовые, почти чёрные кристаллы, при растворении в воде образующие ярко окрашенный раствор цвета фуксии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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