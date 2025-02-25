Чеснок – не картошка, его просто так в землю не кинешь: вот что нужно сделать перед посадкой

Даже если чеснок выглядит здоровым, на его зубчиках могут скрываться споры грибков и бактерии, которые приводят к заболеваниям:
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Чеснок
Фузариоз,
Серая и белая гниль,
Плесень и бактериальные инфекции.
Чтобы избежать этих проблем, чеснок нужно обработать перед посадкой. Это увеличит шансы на хорошую всхожесть и богатый урожай.
Чем обработать чеснок перед посадкой
1. Марганцовка — доступное обеззараживание
Раствор: 4 г марганцовки на 1 л воды (30°C).
Замочить зубчики на 20-30 минут.
После высушить и посадить.
2. Перекись водорода — двойной эффект
Раствор: 2 ст. л. 3%-й перекиси на 1 л воды.
Время замачивания — 40 минут.
Ускоряет прорастание и обеззараживает.
3. Медный купорос — экспресс-защита
Раствор: 10 г купороса на 1 л воды (40°C).
Чеснок держат в растворе 1 минуту, затем сразу высаживают.
4. Куркума + водка — народный экологичный метод
Настоять 5 г куркумы в 100 мл водки (24 часа).
Развести 1 ст. л. настойки в 1 л воды.
Замочить чеснок на 20-30 минут.
5. Фунгициды — для максимальной защиты
"Максим Дачник" (2 мл на 1 л воды) — обработка на 30 минут.
"Фитоспорин-М" (1 ч. л. на 1 л воды) — замачивание на 20 минут.
Уточнения
Пермангана́т ка́лия (распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4. Представляет собой тёмно-фиолетовые, почти чёрные кристаллы, при растворении в воде образующие ярко окрашенный раствор цвета фуксии.