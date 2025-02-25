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Пока соседи ждут всходов, вы уже нарезаете базилик на салат – секрет раннего урожая

2:37
Садоводство

Некоторые зеленные культуры медленно прорастают и долго развиваются, поэтому прямой посев в грунт может не дать желаемого результата.

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Рассадный способ позволяет:

  • Собирать урожай раньше, чем при посеве в грунт.
  • Защитить молодые растения от вредителей и болезней.
  • Создать оптимальные условия для всходов — контролировать влажность, освещение и температуру.
  • Получить более крепкую рассаду, готовую к пересадке.

Какие культуры лучше выращивать через рассаду

1. Базилик

  • Медленно прорастает и не переносит перепадов температуры.
  • Посев на рассаду — конец марта — апрель.
  • Пересадка в открытый грунт — в мае, когда ночная температура не опускается ниже 10°C.

2. Орегано (душица)

  • Семена очень мелкие, прорастают медленно.
  • Посев на рассаду — февраль — март.
  • Пересадка в грунт — в мае — июне после окончания заморозков.

3. Сельдерей (корневой и черешковый)

  • Долгий вегетационный период — 80-200 дней в зависимости от сорта.
  • Посев на рассаду:
    • Черешковый — февраль — март.
    • Корневой — конец января — февраль.
  • Пересадка в грунт — в мае — июне.

4. Корневая петрушка

  • Формирует съедобный корнеплод, похожий на морковь.
  • Посев на рассаду — февраль — март.
  • Пересадка в грунт — апрель — май.

5. Шпинат

  • При рассадном способе всходит быстрее и дружнее.
  • Посев на рассаду — март.
  • Пересадка в грунт — апрель — май после появления 3-4 листочков.

6. Лук-батун и порей

  • Растут медленно, без рассады урожай будет позже.
  • Посев на рассаду — февраль — март.
  • Пересадка в грунт — апрель — май, когда растения достигают 15 см.

7. Кочанный салат

  • Рассадный метод ускоряет сбор урожая.
  • Посев на рассаду — март.
  • Пересадка в грунт — апрель, когда у сеянцев 4-5 листиков.

Советы по выращиванию рассады зелени

  • Почва должна быть лёгкой и рыхлой, хорошо удерживать влагу.
  • Полив умеренный - лучше использовать пульверизатор.
  • Семена некоторых культур (сельдерей, петрушка) замачивают перед посадкой.
  • Освещение — минимум 12-14 часов в сутки. При необходимости использовать фитолампы.
  • Пикировка — при появлении 2-3 настоящих листьев.

Уточнения

Базили́к — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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