Пока соседи ждут всходов, вы уже нарезаете базилик на салат – секрет раннего урожая
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Некоторые зеленные культуры медленно прорастают и долго развиваются, поэтому прямой посев в грунт может не дать желаемого результата.
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень
Рассадный способ позволяет:
- Собирать урожай раньше, чем при посеве в грунт.
- Защитить молодые растения от вредителей и болезней.
- Создать оптимальные условия для всходов — контролировать влажность, освещение и температуру.
- Получить более крепкую рассаду, готовую к пересадке.
Какие культуры лучше выращивать через рассаду
1. Базилик
- Медленно прорастает и не переносит перепадов температуры.
- Посев на рассаду — конец марта — апрель.
- Пересадка в открытый грунт — в мае, когда ночная температура не опускается ниже 10°C.
2. Орегано (душица)
- Семена очень мелкие, прорастают медленно.
- Посев на рассаду — февраль — март.
- Пересадка в грунт — в мае — июне после окончания заморозков.
3. Сельдерей (корневой и черешковый)
- Долгий вегетационный период — 80-200 дней в зависимости от сорта.
- Посев на рассаду:
- Черешковый — февраль — март.
- Корневой — конец января — февраль.
- Пересадка в грунт — в мае — июне.
4. Корневая петрушка
- Формирует съедобный корнеплод, похожий на морковь.
- Посев на рассаду — февраль — март.
- Пересадка в грунт — апрель — май.
5. Шпинат
- При рассадном способе всходит быстрее и дружнее.
- Посев на рассаду — март.
- Пересадка в грунт — апрель — май после появления 3-4 листочков.
6. Лук-батун и порей
- Растут медленно, без рассады урожай будет позже.
- Посев на рассаду — февраль — март.
- Пересадка в грунт — апрель — май, когда растения достигают 15 см.
7. Кочанный салат
- Рассадный метод ускоряет сбор урожая.
- Посев на рассаду — март.
- Пересадка в грунт — апрель, когда у сеянцев 4-5 листиков.
Советы по выращиванию рассады зелени
- Почва должна быть лёгкой и рыхлой, хорошо удерживать влагу.
- Полив умеренный - лучше использовать пульверизатор.
- Семена некоторых культур (сельдерей, петрушка) замачивают перед посадкой.
- Освещение — минимум 12-14 часов в сутки. При необходимости использовать фитолампы.
- Пикировка — при появлении 2-3 настоящих листьев.
Уточнения
Базили́к — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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