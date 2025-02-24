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Лук-севок — не кот, в тепле не мурлычет: как правильно его хранить, чтобы не сгнил

2:39
Садоводство

Лук-севок — это посадочный материал, который нужно хранить в оптимальных условиях, иначе он может прорости раньше времени, высохнуть или загнить. Разбираемся, как сохранить его в идеальном состоянии до посадки.

Лук
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Лук

Как правильно подготовить севок к хранению

  • Переберите луковицы — удалите подгнившие, мягкие и повреждённые экземпляры.
  • Хорошо просушите — разложите в проветриваемом помещении на несколько дней.
  • Выберите подходящий способ хранения — это зависит от температуры и влажности в вашем помещении.

Способы хранения лука-севка

1. Тёплый способ (18-24°C, влажность 60-70%)

  • Подходит для хранения в кладовой, шкафу или сухом помещении.
  • Лук можно хранить в мешках, коробках, ящиках или сетках.
  • Хорошая вентиляция — ключ к успеху.
  • Можно подвесить в капроновых чулках — так севок меньше соприкасается с поверхностями и не гниёт.

2. Холодный способ (0-4°C, влажность 75-80%)

  • Подходит для погреба, подвала или холодильника.
  • Луковицы пересыпают опилками, золой или шелухой — они впитывают лишнюю влагу.
  • Хранят в бумажных пакетах или мешочках в отделении для овощей.
  • Перед посадкой севок должен адаптироваться: за 2-3 недели до высадки его переносят в тепло.

3. Комбинированный способ

  • Осенью хранят при 18-22°C, а зимой переносят в 1-3°C.
  • Весной снова переводят в тепло для подготовки к посадке.
  • Это помогает замедлить биологические процессы и не дать севку преждевременно прорасти.

Что использовать для хранения

  • Тканевые мешочки — лучший вариант, так как пропускают воздух.
  • Капроновые чулки — минимизируют контакт луковиц с поверхностями, снижают риск гниения.
  • Сетчатые мешки — обеспечивают вентиляцию.
  • Картонные коробки — важно оставить пространство для воздуха.
  • Деревянные ящики — хорошо впитывают влагу и пропускают воздух.
  • Плетёные корзины — естественная вентиляция, подходит для кладовки.
  • Стеклянные банки — возможны, но требуют регулярного проветривания.

Что нельзя делать

  • Не храните лук-севок в полиэтиленовых пакетах — пластик задерживает влагу, вызывая гниение.
  • Не держите севок в сыром помещении — избыток влажности вызывает плесень.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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