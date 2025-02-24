Лук-севок — не кот, в тепле не мурлычет: как правильно его хранить, чтобы не сгнил

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук-севок — это посадочный материал, который нужно хранить в оптимальных условиях, иначе он может прорости раньше времени, высохнуть или загнить. Разбираемся, как сохранить его в идеальном состоянии до посадки.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Лук

Как правильно подготовить севок к хранению

Переберите луковицы — удалите подгнившие, мягкие и повреждённые экземпляры.

Хорошо просушите — разложите в проветриваемом помещении на несколько дней.

Выберите подходящий способ хранения — это зависит от температуры и влажности в вашем помещении.

Способы хранения лука-севка

1. Тёплый способ (18-24°C, влажность 60-70%)

Подходит для хранения в кладовой, шкафу или сухом помещении.

Лук можно хранить в мешках, коробках, ящиках или сетках.

Хорошая вентиляция — ключ к успеху.

Можно подвесить в капроновых чулках — так севок меньше соприкасается с поверхностями и не гниёт.

2. Холодный способ (0-4°C, влажность 75-80%)

Подходит для погреба, подвала или холодильника.

Луковицы пересыпают опилками, золой или шелухой — они впитывают лишнюю влагу.

Хранят в бумажных пакетах или мешочках в отделении для овощей.

Перед посадкой севок должен адаптироваться: за 2-3 недели до высадки его переносят в тепло.

3. Комбинированный способ

Осенью хранят при 18-22°C, а зимой переносят в 1-3°C.

Весной снова переводят в тепло для подготовки к посадке.

Это помогает замедлить биологические процессы и не дать севку преждевременно прорасти.

Что использовать для хранения

Тканевые мешочки — лучший вариант, так как пропускают воздух.

Капроновые чулки — минимизируют контакт луковиц с поверхностями, снижают риск гниения.

Сетчатые мешки — обеспечивают вентиляцию.

Картонные коробки — важно оставить пространство для воздуха.

Деревянные ящики — хорошо впитывают влагу и пропускают воздух.

Плетёные корзины — естественная вентиляция, подходит для кладовки.

Стеклянные банки — возможны, но требуют регулярного проветривания.

Что нельзя делать