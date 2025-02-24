Лук-севок — не кот, в тепле не мурлычет: как правильно его хранить, чтобы не сгнил

Лук-севок — это посадочный материал, который нужно хранить в оптимальных условиях, иначе он может прорости раньше времени, высохнуть или загнить. Разбираемся, как сохранить его в идеальном состоянии до посадки.
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Лук
Как правильно подготовить севок к хранению
Переберите луковицы — удалите подгнившие, мягкие и повреждённые экземпляры.
Хорошо просушите — разложите в проветриваемом помещении на несколько дней.
Выберите подходящий способ хранения — это зависит от температуры и влажности в вашем помещении.
Способы хранения лука-севка
1. Тёплый способ (18-24°C, влажность 60-70%)
Подходит для хранения в кладовой, шкафу или сухом помещении.
Лук можно хранить в мешках, коробках, ящиках или сетках.
Хорошая вентиляция — ключ к успеху.
Можно подвесить в капроновых чулках — так севок меньше соприкасается с поверхностями и не гниёт.
2. Холодный способ (0-4°C, влажность 75-80%)
Подходит для погреба, подвала или холодильника.
Луковицы пересыпают опилками, золой или шелухой — они впитывают лишнюю влагу.
Хранят в бумажных пакетах или мешочках в отделении для овощей.
Перед посадкой севок должен адаптироваться: за 2-3 недели до высадки его переносят в тепло.
3. Комбинированный способ
Осенью хранят при 18-22°C, а зимой переносят в 1-3°C.
Весной снова переводят в тепло для подготовки к посадке.
Это помогает замедлить биологические процессы и не дать севку преждевременно прорасти.
Что использовать для хранения
Тканевые мешочки — лучший вариант, так как пропускают воздух.