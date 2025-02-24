Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку

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2:26
Садоводство

Яровизация — это специальный агротехнический приём, который помогает ускорить прорастание клубней и увеличить урожайность. Если всё сделать правильно, можно получить собственную молодую картошку уже в июне.

Проросший картофель
Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Проросший картофель

Как выбрать клубни для яровизации

  • Лучше всего подойдут элитные клубни или первой репродукции.
  • Если используете свой посадочный материал, выбирайте картошку от самых урожайных кустов.
  • Размер клубней — примерно с куриное яйцо (80-100 г).
  • Не берите картофель с тёмными, сухими или вялыми ростками — это признаки грибковых заболеваний.

Когда начинать яровизацию

Всё зависит от региона и сорта картофеля:

  • В средней полосе процесс начинают в марте — начале апреля.
  • В тёплых регионах — уже в феврале.
  • В холодных зонах — ближе к концу марта.
    В среднем яровизация занимает 20-40 дней до посадки.

Основные правила яровизации

  • Перед началом обработки клубни стоит обработать защитными средствами (Фитоспорин, Максим и др.).
  • Температура в помещении должна быть стабильной.
    • При 12-15°C картофель будет готов за 25-30 дней.
    • При 15-18°C — за 15-20 дней.
    • При 25°C — всего за 10-12 дней.
  • Не допускайте слишком длинных ростков — идеальная длина 1-2 см, иначе они будут ломаться при посадке.
  • Почва перед посадкой должна прогреться до 8-10°C.

Какие есть способы яровизации картофеля

  1. Световая (сухая) — клубни раскладывают в один слой в светлом помещении при 12-15°C. Освещение должно быть рассеянным, но достаточным. Клубни переворачивают каждые несколько дней. Время подготовки — 20-30 дней.

  2. Влажная — клубни кладут во влажный субстрат (опилки, торф, перегной) при той же температуре. Это позволяет не только получить ростки, но и укоренение, что ускоряет всходы. Подготовка занимает 15-20 дней.

  3. Комбинированная — сочетание двух методов. 10-15 дней картофель держат на свету, затем ещё 7-10 дней — во влажной среде.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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