Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яровизация — это специальный агротехнический приём, который помогает ускорить прорастание клубней и увеличить урожайность. Если всё сделать правильно, можно получить собственную молодую картошку уже в июне.

Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проросший картофель

Как выбрать клубни для яровизации

Лучше всего подойдут элитные клубни или первой репродукции.

Если используете свой посадочный материал, выбирайте картошку от самых урожайных кустов.

Размер клубней — примерно с куриное яйцо (80-100 г).

Не берите картофель с тёмными, сухими или вялыми ростками — это признаки грибковых заболеваний.

Когда начинать яровизацию

Всё зависит от региона и сорта картофеля:

В средней полосе процесс начинают в марте — начале апреля.

В тёплых регионах — уже в феврале.

В холодных зонах — ближе к концу марта.

В среднем яровизация занимает 20-40 дней до посадки.

Основные правила яровизации

Перед началом обработки клубни стоит обработать защитными средствами (Фитоспорин, Максим и др.).

Температура в помещении должна быть стабильной. При 12-15°C картофель будет готов за 25-30 дней. При 15-18°C — за 15-20 дней. При 25°C — всего за 10-12 дней.

Не допускайте слишком длинных ростков — идеальная длина 1-2 см, иначе они будут ломаться при посадке.

Почва перед посадкой должна прогреться до 8-10°C.

Какие есть способы яровизации картофеля

Световая (сухая) — клубни раскладывают в один слой в светлом помещении при 12-15°C. Освещение должно быть рассеянным, но достаточным. Клубни переворачивают каждые несколько дней. Время подготовки — 20-30 дней. Влажная — клубни кладут во влажный субстрат (опилки, торф, перегной) при той же температуре. Это позволяет не только получить ростки, но и укоренение, что ускоряет всходы. Подготовка занимает 15-20 дней. Комбинированная — сочетание двух методов. 10-15 дней картофель держат на свету, затем ещё 7-10 дней — во влажной среде.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.



