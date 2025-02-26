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Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы

2:45
Садоводство

Поросль вишни и сливы может стать настоящей проблемой для садоводов, нарушая эстетику участка и отнимая питательные вещества у основных деревьев. Однако существуют эффективные методы борьбы с этой напастью.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Причины появления поросли

Поросль — это естественный способ размножения вишни и сливы. Корневая система этих деревьев активно производит побеги, особенно при повреждениях или неправильном уходе. Часто интенсивный рост поросли связан с:

  • повреждением корней при перекопке почвы;
  • неправильной обрезкой кроны;
  • повреждениями от морозов или болезней.

Механические методы удаления

Регулярное удаление поросли — один из основных способов борьбы. Важно не просто срезать побеги на уровне земли, а выкапывать их вместе с корнями, чтобы предотвратить повторный рост. Для этого:

  1. Весной или осенью, когда почва влажная, аккуратно откопайте побег до места соединения с корнем.
  2. Острым инструментом срежьте побег у основания, стараясь не повредить основной корень.
  3. Обработайте место среза садовым варом для предотвращения инфекций.

Химические методы борьбы

В случае массового распространения поросли можно использовать гербициды. Однако этот метод требует осторожности, чтобы не повредить основное дерево. Рекомендуется:

  • Применять гербициды точечно, нанося их кистью непосредственно на листья поросли.
  • Проводить обработку в безветренную погоду, чтобы избежать попадания препарата на культурные растения.

Профилактика появления поросли

Предотвратить появление поросли проще, чем бороться с ней. Для этого:

  • Ограничьте распространение корней: вокруг ствола дерева на расстоянии 1–1,5 метров вкопайте на глубину 60–70 см листы шифера или другого прочного материала. Это предотвратит горизонтальный рост корней и образование поросли.
  • Правильно ухаживайте за деревьями: избегайте повреждений корней при перекопке, проводите обрезку кроны в соответствии с рекомендациями, обеспечивайте достаточный полив и защиту от морозов.

Выбор сортов вишни и сливы, менее склонных к образованию поросли, также поможет снизить проблему. Например, сорта "Шубинка" и "Владимирка" известны отсутствием корневых побегов. Перед покупкой саженцев уточняйте у продавца особенности сорта и подвоя.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете эффективно контролировать появление поросли и поддерживать свой сад в ухоженном состоянии.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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