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Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать

3:26
Садоводство

Проволочник — настоящий враг огородников. Этот вредитель, личинка жука-щелкуна, способен уничтожить значительную часть урожая, подгрызая корни растений и оставляя после себя испорченные корнеплоды. Многие дачники годами борются с ним, но не все знают, что справиться с вредителем можно простым и естественным способом — правильно подобрав культуры для посадки.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Почему проволочник опасен

Личинки жука-щелкуна живут в почве до пяти лет, питаясь корнями растений, особенно предпочитая картофель, морковь и свёклу. Они делают ходы внутри корнеплодов, из-за чего те быстро портятся и становятся непригодными в пищу. Учитывая их выносливость, уничтожить проволочника химическими методами бывает сложно. Но природа уже предусмотрела эффективный способ борьбы — с помощью растений, которые отпугивают вредителя.

Какие растения помогут избавиться от проволочника

Чтобы снизить популяцию вредителя и защитить урожай, стоит посадить культуры, которые делают почву непривлекательной для проволочника или же выделяют вещества, отпугивающие его.

1. Сидераты — природный барьер для проволочника

Сидераты не только улучшают структуру почвы, но и способны изгнать вредителей. Однако выбирать их нужно правильно. Например, рожь и овёс, хоть и являются хорошими удобрениями, могут привлекать проволочника. Вместо них лучше посадить:

  • Люпин — выделяет вещества, делающие почву неподходящей для личинок.
  • Горчица — эффективно отпугивает вредителя, при этом её корневая система разрыхляет почву.
  • Масличная редька — улучшает состав почвы и сокращает численность проволочника.

2. Бобовые культуры — враги проволочника

Фасоль, горох и бобы не только удобряют почву, насыщая её азотом, но и делают её неблагоприятной для жизни вредителей. Проволочник избегает участков, где растут бобовые, поэтому их рекомендуется высаживать рядом с картофелем или морковью.

3. Тыквенные культуры — неожиданная защита

Кабачки, тыквы и патиссоны не интересуют проволочника, поэтому их можно использовать как естественный барьер. Если высадить их в междурядьях, можно значительно снизить риск поражения других культур.

Как правильно составить посадки

Для максимального эффекта можно чередовать культуры, создавая условия, в которых проволочник просто не сможет размножаться. Например:

  • Высаживать горчицу или люпин осенью после сбора урожая.
  • Весной засевать участок бобовыми, а затем сажать основные культуры.
  • Между рядами картофеля высаживать фасоль или горох.

Такая система посадок поможет не только избавиться от проволочника, но и улучшит состояние почвы, сделав её более плодородной.

Борьба с проволочником не требует радикальных мер. Достаточно знать, какие растения помогут отпугнуть вредителя и правильно организовать посадки. Люпин, горчица, масличная редька, бобовые и тыквенные культуры — это простые и эффективные способы защитить ваш урожай без вреда для почвы.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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