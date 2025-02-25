Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи на дачном участке могут приносить как пользу, так и вред. С одной стороны, они уничтожают вредных насекомых и улучшают структуру почвы. С другой — разводят тлю и повреждают корни растений. Если их присутствие становится проблемой, стоит рассмотреть методы контроля их численности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

Народные средства борьбы с муравьями

Резкие запахи. Муравьи не переносят ароматы чеснока, аниса, мяты и скипидара. Разложите измельченные зубчики чеснока или листья мяты в местах скопления насекомых. Также можно использовать опилки, пропитанные этими веществами, и рассыпать их вокруг муравейников. Борная кислота. Приготовьте раствор: 10 г борной кислоты на 0,5 л воды. Замочите в нем банановую кожуру на 5-10 минут, затем разложите ее в местах скопления муравьев. Это средство действует как отравленная приманка. Красный перец. Посыпьте сухой молотый красный перец на муравейники или приготовьте раствор (1 столовая ложка на литр воды) и полейте им места обитания муравьев. Острый запах отпугивает насекомых.

Профессиональные методы

Если народные средства не приносят желаемого результата, можно обратиться к специализированным химическим препаратам. Важно следовать инструкциям производителя и применять их с осторожностью, чтобы не навредить окружающей среде.

Профилактика появления муравьев

Санитария участка. Регулярно удаляйте растительные остатки, сорняки и мусор, которые могут служить убежищем для муравьев.

Барьерные методы. Создайте преграды из материалов с резким запахом или липких лент вокруг растений, которые вы хотите защитить.

Помните, что полное уничтожение муравьев на участке может нарушить экологический баланс. Цель — контролировать их численность и минимизировать вред, причиняемый растениям.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

