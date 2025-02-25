Соседи бегают с лейками, а ваши кабачки растут сами по себе — вот что нужно сделать иначе

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2:06
Садоводство

Кабачки — теплолюбивая культура, требующая особого подхода при посадке и уходе. Чтобы обеспечить обильный урожай, важно правильно выбрать время для высадки, подготовить семена и обеспечить надлежащий уход за растениями.

кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кабачок

Оптимальные сроки посадки

Высаживать кабачки в открытый грунт рекомендуется после того, как минует угроза возвратных заморозков. В большинстве регионов это конец мая. Для получения урожая в середине лета предпочтительно выбирать раннеспелые сорта. Однако рассадный метод позволяет ускорить плодоношение и собрать первые плоды еще раньше.

Подготовка семян

Перед посадкой семена кабачков можно замочить в теплой воде на 12 часов или прорастить. Хотя эти процедуры не являются обязательными, они способствуют более дружным и быстрым всходам, особенно при посеве непосредственно в грунт.

Уход за растениями

Для успешного выращивания кабачков следует соблюдать несколько простых правил:

  • Полив: регулярный и обильный полив — залог здорового роста. В обычных условиях поливайте растения не реже одного раза в неделю; в засушливые периоды — до трех раз в неделю.

  • Окучивание: пока на растении не появилось 5-6 настоящих листьев, рекомендуется проводить окучивание стебля. Это способствует укреплению корневой системы и повышает устойчивость растения.

  • Подкормка: первую подкормку проводите через 10 дней после посева, используя минеральные удобрения для стимуляции роста. Вторую — в период цветения, третью — при появлении первых завязей.

  • Рыхление и прополка: регулярно удаляйте сорняки и рыхлите почву вокруг растений для обеспечения доступа кислорода к корням и предотвращения образования почвенной корки.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровые и плодоносные кабачки, радующие вас обильным урожаем на протяжении всего сезона.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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