Соседи бегают с лейками, а ваши кабачки растут сами по себе — вот что нужно сделать иначе

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки — теплолюбивая культура, требующая особого подхода при посадке и уходе. Чтобы обеспечить обильный урожай, важно правильно выбрать время для высадки, подготовить семена и обеспечить надлежащий уход за растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кабачок

Оптимальные сроки посадки

Высаживать кабачки в открытый грунт рекомендуется после того, как минует угроза возвратных заморозков. В большинстве регионов это конец мая. Для получения урожая в середине лета предпочтительно выбирать раннеспелые сорта. Однако рассадный метод позволяет ускорить плодоношение и собрать первые плоды еще раньше.

Подготовка семян

Перед посадкой семена кабачков можно замочить в теплой воде на 12 часов или прорастить. Хотя эти процедуры не являются обязательными, они способствуют более дружным и быстрым всходам, особенно при посеве непосредственно в грунт.

Уход за растениями

Для успешного выращивания кабачков следует соблюдать несколько простых правил:

Полив: регулярный и обильный полив — залог здорового роста. В обычных условиях поливайте растения не реже одного раза в неделю; в засушливые периоды — до трех раз в неделю.

Окучивание: пока на растении не появилось 5-6 настоящих листьев, рекомендуется проводить окучивание стебля. Это способствует укреплению корневой системы и повышает устойчивость растения.

Подкормка: первую подкормку проводите через 10 дней после посева, используя минеральные удобрения для стимуляции роста. Вторую — в период цветения, третью — при появлении первых завязей.

Рыхление и прополка: регулярно удаляйте сорняки и рыхлите почву вокруг растений для обеспечения доступа кислорода к корням и предотвращения образования почвенной корки.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить здоровые и плодоносные кабачки, радующие вас обильным урожаем на протяжении всего сезона.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

