Соседи не поверят, что ваши огурцы растут без химии — всё дело в одной добавке, которая есть у каждого

Зола — ценное и доступное удобрение, широко применяемое в огородничестве. Она содержит множество полезных элементов, способствующих росту и развитию растений. Однако при использовании золы важно учитывать тип почвы и правильно дозировать её внесение.
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Огурцы
Польза золы для огурцов
Древесная зола богата калием, фосфором, кальцием и другими микроэлементами, необходимыми для полноценного развития огурцов. Её применение способствует:
Укреплению корневой системы.
Ускорению роста и повышению урожайности.
Улучшению вкусовых качеств плодов.
Повышению устойчивости растений к болезням и вредителям.
Рекомендации по внесению золы при посадке огурцов
Количество вносимой золы зависит от типа почвы:
Глинистая почва: добавьте две столовые ложки золы в каждую лунку.
Песчаная почва: три столовые ложки золы на лунку, а также 150-200 граммов перегноя или компоста.
Чернозём: достаточно одной столовой ложки золы без добавления органики.
Перед посадкой рекомендуется смешать золу с почвой и полить лунки для равномерного распределения питательных веществ.
Способы применения золы
Золу можно использовать как в сухом виде, так и в виде растворов:
Сухая зола: вносится непосредственно в лунки при посадке или рассыпается по поверхности почвы перед перекопкой.
Зольный раствор: для подкормки растений растворите стакан золы в 10 литрах воды, настаивайте неделю, затем поливайте огурцы под корень.
Предостережения при использовании золы
Несмотря на очевидные преимущества, важно помнить о некоторых нюансах:
Качество золы: используйте золу от сжигания чистой древесины. Зола от сжигания бытового мусора может содержать вредные вещества.
Совместимость с удобрениями: не смешивайте золу с азотными удобрениями, такими как навоз или птичий помёт, чтобы избежать потери азота.
Почвенная реакция: зола повышает щелочность почвы, поэтому на щелочных грунтах её применение следует ограничить.
Правильное использование золы при посадке и уходе за огурцами поможет добиться обильного и качественного урожая, минимизируя затраты на химические удобрения.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.