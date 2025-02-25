Соседи не поверят, что ваши огурцы растут без химии — всё дело в одной добавке, которая есть у каждого

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола — ценное и доступное удобрение, широко применяемое в огородничестве. Она содержит множество полезных элементов, способствующих росту и развитию растений. Однако при использовании золы важно учитывать тип почвы и правильно дозировать её внесение.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы

Польза золы для огурцов

Древесная зола богата калием, фосфором, кальцием и другими микроэлементами, необходимыми для полноценного развития огурцов. Её применение способствует:

Укреплению корневой системы.

Ускорению роста и повышению урожайности.

Улучшению вкусовых качеств плодов.

Повышению устойчивости растений к болезням и вредителям.

Рекомендации по внесению золы при посадке огурцов

Количество вносимой золы зависит от типа почвы:

Глинистая почва: добавьте две столовые ложки золы в каждую лунку.

Песчаная почва: три столовые ложки золы на лунку, а также 150-200 граммов перегноя или компоста.

Чернозём: достаточно одной столовой ложки золы без добавления органики.

Перед посадкой рекомендуется смешать золу с почвой и полить лунки для равномерного распределения питательных веществ.

Способы применения золы

Золу можно использовать как в сухом виде, так и в виде растворов:

Сухая зола: вносится непосредственно в лунки при посадке или рассыпается по поверхности почвы перед перекопкой.

Зольный раствор: для подкормки растений растворите стакан золы в 10 литрах воды, настаивайте неделю, затем поливайте огурцы под корень.

Предостережения при использовании золы

Несмотря на очевидные преимущества, важно помнить о некоторых нюансах:

Качество золы: используйте золу от сжигания чистой древесины. Зола от сжигания бытового мусора может содержать вредные вещества.

Совместимость с удобрениями: не смешивайте золу с азотными удобрениями, такими как навоз или птичий помёт, чтобы избежать потери азота.

Почвенная реакция: зола повышает щелочность почвы, поэтому на щелочных грунтах её применение следует ограничить.

Правильное использование золы при посадке и уходе за огурцами поможет добиться обильного и качественного урожая, минимизируя затраты на химические удобрения.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

