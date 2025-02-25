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Не потратил ни копейки, а баклажаны без единого жука — вот какие растения спасли урожай

2:28
Садоводство

Колорадский жук — настоящий бич для любителей баклажанов. Этот полосатый вредитель способен уничтожить урожай в кратчайшие сроки. Однако природа предоставляет нам эффективные и экологичные способы защиты. Рассмотрим, какие растения помогут уберечь ваши баклажаны от нежелательных гостей.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

Растения-репелленты: природная защита

Соседство с определенными культурами способно отпугнуть колорадского жука благодаря их аромату и выделяемым веществам. Вот некоторые из них:

  • Бархатцы (тагетес): их яркие цветы не только украшают огород, но и эффективно отпугивают вредителей.

  • Календула: помимо декоративной функции, издает запах, неприятный для жуков.

  • Настурция: ее присутствие на грядке создает неблагоприятные условия для размножения вредителей.

  • Кориандр: специя, известная своим сильным ароматом, который не по душе колорадскому жуку.

  • Бораго (огуречная трава): ее запах сбивает с толку вредителей, мешая им находить баклажаны.

  • Маттиола (ночная фиалка): ночной аромат этого растения действует отпугивающе на многих насекомых.

Расположите эти растения по периметру грядки или в междурядьях, создавая естественный барьер для жуков.

Народные методы опрыскивания

Помимо посадки отпугивающих растений, эффективны опрыскивания настоями дикорастущих трав:

  • Полынь: ее горький настой не по вкусу вредителям.

  • Чистотел: содержит алкалоиды, отпугивающие насекомых.

  • Одуванчик: его настой помогает в борьбе с различными садовыми вредителями.

Для приготовления настоя заполните четверть ведра измельченной травой, залейте теплой водой и настаивайте 2-3 дня. Процедите, добавьте 40-50 г натертого хозяйственного мыла для лучшего прилипания и опрыскивайте растения.

Дополнительные меры защиты

  • Опилки: рассыпьте свежие березовые или сосновые опилки в междурядьях. Их запах и структура создают неблагоприятные условия для передвижения жуков.

Использование этих методов в комплексе поможет значительно снизить риск повреждения баклажанов колорадским жуком и сохранить ваш урожай без применения химических средств.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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