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Как эффективно размножить клубнику: 4 проверенных способа

3:33
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых любимых ягод среди садоводов и любителей фруктов. Ее аромат и сладкий вкус радуют нас с начала лета до осени. Размножение клубники — это ключевой момент для получения обильного урожая. 

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Размножение усами

Усы — это наиболее распространенный и простой способ размножения клубники. Он заключается в том, что растения образуют побеги (усы), на которых формируются новые розетки.

Шаги процесса:

  • Выбор растения: выберите здоровый, крепкий куст клубники, который способный давать усы. Обычно это 1-2-летние растения.
  • Подготовка усов: когда усы вырастут до 10-15 см, аккуратно расположите их на землю и прижмите в нескольких местах, чтобы они укоренились. Для этого можно использовать почву или специальный субстрат.
  • Поддержка: убедитесь, что розетки получают достаточно влаги. Поливайте их регулярно, но избегайте застойной воды.
  • Отделение и пересадка: когда дочки клубники укоренятся (это обычно происходит через 2-4 недели), можно отсоединить их от материнского куста и пересадить на постоянное место.

Деление куста

Этот способ подходит для многолетних сортов клубники или когда у вас есть старый куст, который необходимо обновить.

Шаги процесса:

  • Выбор времени: лучше всего делить кусты весной или осенью, когда растения находятся в состоянии покоя.
  • Извлечение куста: аккуратно выкопайте куст клубники, стараясь не повредить корни.
  • Деление: разделите куст на мощные деленки с 2-3 корневыми шками на каждую часть. Убедитесь, что на каждой деленке есть несколько листьев.
  • Посадка: посадите деленки в заранее подготовленную почву, обеспечьте хороший полив и уход.

Размножение семенами

Размножение клубники семенами — более трудоемкий и медленный процесс, но он также может быть интересным для садоводов.

Шаги процесса:

  • Подготовка семян: семена клубники можно собрать из перезревших ягод или купить в магазине. Перед посевом семена рекомендуется замочить на сутки в воде.
  • Посев: посейте семена на глубину 1-2 см в рыхлую, плодородную почву. Для комфортного прорастания накройте контейнер пленкой до появления всходов.
  • Уход за рассадой: обеспечьте рассаде достаточное количество света, поливайте ее и подкармливайте при необходимости. Когда сеянцы достигнут 2-3 настоящих листьев, их можно пересадить в отдельные стаканчики.
  • Закаливание: привыкайте молодые растения к условиям открытого грунта, постепенно увеличивая время их пребывания на свежем воздухе.

Важно помнить

Чтобы успешно размножить клубнику, следуйте этим рекомендациям:

  • Выбор сорта: подбирайте сорта клубники, которые подходят для вашего региона и климатических условий.
  • Подготовка почвы: обеспечьте растениям плодородную и хорошо дренированную почву.
  • Уход: регулярный полив, борьба с сорняками и внесение удобрений помогут обеспечить здоровое развитие молодого растения.

Размножение клубники — это увлекательный процесс, который позволит вам увеличить количество любимых ягод на вашем участке.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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