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Томаты до первых морозов: 3 сорта для длительного плодоношения

3:11
Садоводство » Овощи

Томаты — одни из самых популярных овощей, которые выращивают как на дачах, так и в домашних условиях. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой короткого сезона плодоношения, особенно в регионах с холодным климатом. К счастью, существуют сорта томатов, которые могут радовать вас урожаем до первых морозов. 

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Сорт "Буйный урожай"

  • Тип плодов: Красные мясистые томаты, весом 200-250 г
  • Созревание: 100-110 дней
  • Особенности: этот сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Растения мощные, с крупной листвой, что позволяет им сохранять влагу и питание.

Преимущества:

  • Длительное плодоношение: "Буйный урожай" может плодоносить вплоть до осенних заморозков, особенно если вы используете укрытия или парники.
  • Устойчивость к заболеваниям: растения не боятся типичных для томатов болезней, что позволяет собирать хороший урожай даже в дождливые годы.
  • Отличный вкус: мясистые плоды имеют прекрасный вкус, идеально подходящий для салатов, консервирования и приготовления соусов.

Сорт "Пузата хата"

  • Тип плодов: Грушевидные томаты, весом 100-150 г
  • Созревание: 95-105 дней
  • Особенности: этот сорт отличается необычной формой плодов и хорошей переносимостью к тепловым и холодным стрессам. Кусты среднерослые, требуют подвязки.

Преимущества:

  • Длительное плодоношение: "Пузата хата" может плодоносить до ноября, если погода позволит. При этом плоды отлично хранятся.
  • Высокая урожайность: С одного куста можно собрать до 5-7 кг плодов, что делает этот сорт весьма продуктивным.
  • Универсальность использования: Плоды хорошо подходят как для свежего употребления, так и для консервации.

Сорт "Золотое сердечко"

  • Тип плодов: Желтые сердцевидные томаты, весом 150-200 г
  • Созревание: 110-120 дней
  • Особенности: этот сорт отличается не только красивым цветом, но и высокой питательной ценностью. Плоды содержат много витаминов и полезных веществ.

Преимущества:

  • Длительное плодоношение: "Золотое сердечко" продолжает плодоносить до первых морозов, особенно в защищенном от холода саду.
  • Поспевает даже в условиях стресса: Хорошо переносят низкие температуры и солнечное излучение, что делает их идеальными для непредсказуемого климата.
  • Исключительный вкус и содержание витаминов: яркие полезные плоды для здорового питания.

Выбирая сорта томатов для своего приусадебного участка, важно учитывать не только сроки созревания, но и устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям. Сорта "Буйный урожай", "Пузата хата" и "Золотое сердечко" являются отличными вариантами для тех, кто хочет наслаждаться свежими томатами до самих морозов. 

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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