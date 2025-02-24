4 правила посадки малины, соблюдая которые, вы получите прекрасный урожай

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любители садоводства знают, что секрет щедрого урожая малины кроется в правильной посадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Первое правило — нужно выбирать для посадки солнечное место, для полного цветения требуется не менее шести часов прямого солнечного света в день.

Второе правило — перед посадкой обязательно тщательно разрыхлите почву, удалив сорняки, и внесите компост.

Третье правило — при посадке размещайте растения на расстоянии 60-90 см друг от друга.

Четвёртое правило — полив является основополагающим аспектом ухода за малиной. Регулярный полив и поддержание почвы во влажном состоянии, но не в сыром, будет способствовать развитию крепких корней и обильному плодоношению, сообщает couleurkemia.fr.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.



Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

