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Какие растения дружат с помидорами, а какие лучше держать подальше

1:58
Садоводство

При выращивании томатов важно учитывать не только подкормки и полив, но и соседство с другими растениями. Некоторые культуры помогают томатам расти здоровыми и защищают их от вредителей, а другие, наоборот, могут замедлить их рост и повысить риск заболеваний.

Томаты, помидоры
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томаты, помидоры

Какие растения полезны для томатов

Опытные садоводы давно заметили, что определённые культуры улучшают состояние грядки и даже повышают урожайность.

Бобовые (фасоль, горох) обогащают почву азотом, делая её более плодородной.
Лук, шпинат, сельдерей, щавель, спаржа, петрушка — эти растения не конкурируют с томатами за питание и пространство, поэтому прекрасно уживаются рядом.
Пряные травы (шалфей, базилик, мята, чабрец) отпугивают насекомых и способствуют улучшению вкуса помидоров.
Крапива — её можно оставить на грядке, так как она защищает томаты от почвенных вредителей, а по некоторым данным даже делает их вкус насыщеннее.
Морковь, редис, свёкла и ранняя клубника - неплохие соседи, которые не мешают развитию томатов.

Что нельзя сажать рядом с томатами

Некоторые растения создают для помидоров нежелательные условия, затеняя их или привлекая вредителей.

Кукуруза и другие высокорослые культуры — при посадке с южной стороны они перекрывают доступ к солнцу.
Баклажаны — относятся к тому же семейству, что и томаты, из-за чего могут стать источником общих болезней.
Картофель — один из худших соседей, поскольку привлекает колорадского жука, который легко может перебраться и на томаты.
Фенхель — угнетает рост многих растений, и томаты не исключение.

Правильный подбор соседей поможет вырастить крепкие и урожайные томаты без лишних хлопот!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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