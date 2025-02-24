Какие растения дружат с помидорами, а какие лучше держать подальше

При выращивании томатов важно учитывать не только подкормки и полив, но и соседство с другими растениями. Некоторые культуры помогают томатам расти здоровыми и защищают их от вредителей, а другие, наоборот, могут замедлить их рост и повысить риск заболеваний.
Опытные садоводы давно заметили, что определённые культуры улучшают состояние грядки и даже повышают урожайность.
▪ Бобовые (фасоль, горох) обогащают почву азотом, делая её более плодородной.
▪ Лук, шпинат, сельдерей, щавель, спаржа, петрушка — эти растения не конкурируют с томатами за питание и пространство, поэтому прекрасно уживаются рядом.
▪ Пряные травы (шалфей, базилик, мята, чабрец) отпугивают насекомых и способствуют улучшению вкуса помидоров.
▪ Крапива — её можно оставить на грядке, так как она защищает томаты от почвенных вредителей, а по некоторым данным даже делает их вкус насыщеннее.
▪ Морковь, редис, свёкла и ранняя клубника - неплохие соседи, которые не мешают развитию томатов.
Некоторые растения создают для помидоров нежелательные условия, затеняя их или привлекая вредителей.
▪ Кукуруза и другие высокорослые культуры — при посадке с южной стороны они перекрывают доступ к солнцу.
▪ Баклажаны — относятся к тому же семейству, что и томаты, из-за чего могут стать источником общих болезней.
▪ Картофель — один из худших соседей, поскольку привлекает колорадского жука, который легко может перебраться и на томаты.
▪ Фенхель — угнетает рост многих растений, и томаты не исключение.
Правильный подбор соседей поможет вырастить крепкие и урожайные томаты без лишних хлопот!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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