Какие растения дружат с помидорами, а какие лучше держать подальше

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выращивании томатов важно учитывать не только подкормки и полив, но и соседство с другими растениями. Некоторые культуры помогают томатам расти здоровыми и защищают их от вредителей, а другие, наоборот, могут замедлить их рост и повысить риск заболеваний.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Томаты, помидоры

Какие растения полезны для томатов

Опытные садоводы давно заметили, что определённые культуры улучшают состояние грядки и даже повышают урожайность.

▪ Бобовые (фасоль, горох) обогащают почву азотом, делая её более плодородной.

▪ Лук, шпинат, сельдерей, щавель, спаржа, петрушка — эти растения не конкурируют с томатами за питание и пространство, поэтому прекрасно уживаются рядом.

▪ Пряные травы (шалфей, базилик, мята, чабрец) отпугивают насекомых и способствуют улучшению вкуса помидоров.

▪ Крапива — её можно оставить на грядке, так как она защищает томаты от почвенных вредителей, а по некоторым данным даже делает их вкус насыщеннее.

▪ Морковь, редис, свёкла и ранняя клубника - неплохие соседи, которые не мешают развитию томатов.

Что нельзя сажать рядом с томатами

Некоторые растения создают для помидоров нежелательные условия, затеняя их или привлекая вредителей.

▪ Кукуруза и другие высокорослые культуры — при посадке с южной стороны они перекрывают доступ к солнцу.

▪ Баклажаны — относятся к тому же семейству, что и томаты, из-за чего могут стать источником общих болезней.

▪ Картофель — один из худших соседей, поскольку привлекает колорадского жука, который легко может перебраться и на томаты.

▪ Фенхель — угнетает рост многих растений, и томаты не исключение.

Правильный подбор соседей поможет вырастить крепкие и урожайные томаты без лишних хлопот!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

