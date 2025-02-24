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Ваши соседи будут завидовать — как получить спелые томаты прямо на балконе

2:13
Садоводство

Свежие, сладкие и сочные черри можно выращивать прямо у себя на балконе. Если соблюдать несколько простых правил, уже через три месяца вы сможете собирать свой первый урожай.

Томаты разных сортов
Фото: Freepik by stockking
Томаты разных сортов

Выбор сорта — залог успеха

Для балконного выращивания лучше всего подходят компактные и низкорослые сорта, такие как "Балконное чудо", "Пиноккио" или "Черри Бонсай". Они не требуют сложного ухода, быстро растут и прекрасно плодоносят в ограниченном пространстве.

Как подготовить почву и ёмкость

Горшок должен быть не менее 25-30 см глубиной, с дренажными отверстиями.
Дренаж — на дно положите керамзит или гальку для отвода лишней влаги.
Почва — используйте смесь из садовой земли, торфа, песка и компоста в равных пропорциях.

Посев семян и выращивание рассады

  1. Замочите семена в слабом растворе марганцовки на 15 минут.
  2. В подготовленную увлажнённую почву сделайте неглубокие бороздки (0,5 см), разложите семена и присыпьте землёй.
  3. Ёмкость накройте плёнкой и поставьте в тёплое место (25-28°C).
  4. Через 5-7 дней появятся первые всходы — снимите укрытие и переставьте рассаду в светлое место.

Пересадка в горшки и уход

Когда у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка, можно пересаживать их в постоянные горшки. Поместите растения на солнечный балкон (южная или юго-восточная сторона), поливайте регулярно, но не заливайте. Раз в 2-3 недели подкармливайте томаты комплексными удобрениями.

Цветение и плодоношение

Первые цветы появятся через 5-6 недель после посева. Завязи образуются ещё через пару недель, а спустя 20-25 дней можно снимать спелые плоды. Общий цикл — около 90 дней.

Если следовать этим рекомендациям, ваш балкон превратится в мини-огород, а домашние черри будут радовать вкусом и свежестью круглый год.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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