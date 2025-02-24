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Плесень и гниль не пройдут: выбираем лук-севок правильно и получаем богатый урожай

1:07
Садоводство

Чтобы получить хороший урожай, важно посадить луковицы в хорошо солнечном месте. Сроки посева достаточно ранние, так как лук является достаточно холодостойкой культурой.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Как выбрать лук-севок для посадки

Перед посадкой следует проверить качество семян. Лук-севок должен иметь однородную окраску. На поверхности не должно быть разводов или видимых повреждений. Кроме того, не должно быть гнилостного запаха и, тем более, следов плесени.

На ощупь луковый севок должен быть плотным, с сухими кроющими чешуйками и спелой шейкой. Луковицы не должны быть морщинистыми, с появлением зеленых листьев.

Размер также играет важную роль при выборе лука-севка. Выбирайте луковицы самой мелкой фракции — от 8 до 14 мм. Такой размер считается оптимальным для зимней посадки.

Лук, выращенный из мелких фракций, для стрельбы использоваться не будет. Однако есть один недостаток — он может замерзнуть без укрытия.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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