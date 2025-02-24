Забудьте о хилых кустах: вот как правильно сажать малину, чтобы собирать урожай ведрами

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная посадка производится осенью или весной. Лучшее время для посадки — осень, до заморозков, а затем и весной, возможно, удастся попробовать первый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Как часто нужно сажать малину, чтобы получить урожай

Саженцы малины ремонтантных сортов приживаются быстрее, чем обычные сорта. Так вы получите хороший урожай, пусть даже всего один раз в год. Например, взрослый куст может дать около 5 кг ягод осенью.

Как правильно должна расти малина

Сажайте малину на уровне корней, стараясь не заглублять их. Допускается небольшое углубление в 1-2 см. Почва вокруг растения должна быть уплотнена.

После посадки хорошо полейте малину. Также желательно замульчировать почву небольшим слоем перегноя, компоста или торфа.

Что не любит малина

Такие культуры, как жасмин, облепиха, хоста, бузина, оказывают сильное угнетающее действие на посадки. Если вы посадили несколько кустов малины, то стоит помнить, что такие культуры, как черника, клубника или кусты земляники, будут уживаться очень плохо.

Как правильно ухаживать за кустами малины

Полив: малина любит умеренный полив. Регулярное увлажнение поможет растениям развиваться и давать обильные урожаи. Однако избегайте переувлажнения корней, чтобы не вызвать гниль и болезни. Обрезка: регулярная обрезка малины поможет сохранить кусты в тонусе и будет стимулировать рост новых побегов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.



