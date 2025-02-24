Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жимолость — это не только вкусные, но и чрезвычайно полезные ягоды, сочетающие сладость с лёгкой кислинкой. Чтобы ежегодно радовать себя обильным урожаем, важно правильно ухаживать за растением, особенно уделяя внимание своевременным подкормкам.

Фото: creativecommons.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жимолость

Ранняя весна: пробуждение жимолости

С наступлением первых тёплых дней жимолость начинает активный рост. В этот период растение нуждается в азоте для наращивания зелёной массы. Оптимальным решением станет подкормка аммиачной селитрой: растворите 20 граммов удобрения в ведре воды и полейте кусты. Это обеспечит мощный старт для вашего растения.

После цветения: закладываем основу урожая

Когда жимолость отцветает, наступает время для комплексной подкормки, содержащей азот, фосфор и калий. Идеальным вариантом является использование нитроаммофоски, которую можно дополнить сульфатом калия для усиления эффекта. Такая подкормка способствует формированию крупных и сочных ягод.

После сбора урожая: забота о будущем

Собрав плоды, не забывайте о растении. В этот период жимолость нуждается в восстановлении и подготовке к следующему сезону. Рекомендуется внести органические удобрения, такие как смесь костной муки и древесной золы. Это укрепит корневую систему и повысит устойчивость к неблагоприятным условиям.

Регулярный и грамотный уход за жимолостью обеспечит вам стабильный и богатый урожай вкусных и полезных ягод каждый год.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

