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Маленький секрет, который сделает ваши растения красивее

1:33
Садоводство

Многие садоводы замечают, что вода из-под крана не всегда идёт на пользу растениям. Дело в том, что в ней могут содержаться остатки металлов и другие примеси, которые негативно сказываются на росте и цветении. Однако есть несколько хитростей, которые помогут сделать воду более полезной для цветов.

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Простая добавка для здоровья растений

Если хотите, чтобы ваши растения радовали глаз и активно развивались, попробуйте один простой способ: добавьте в воду для полива несколько капель яблочного уксуса. Достаточно 5-10 капель на литр воды, чтобы улучшить её состав. Хотя можно использовать и столовый уксус, яблочный действует мягче и подходит большинству растений.

Альтернатива яблочному уксусу

Некоторые садоводы отдают предпочтение лимонному соку. Он также помогает скорректировать кислотность воды, но важно учитывать особенности почвы. Этот метод подойдёт только в том случае, если ваши растения нормально реагируют на слабокислую среду.

Когда уксус и лимонный сок не подойдут

Если вы выращиваете цветы, которые не любят кислую почву, лучше использовать другой способ — кипячение воды. Кипячёная и охлаждённая вода очищается от хлора и тяжёлых металлов, что делает её более безопасной для полива.

Выбирайте метод в зависимости от ваших растений, и тогда они будут пышно цвести и радовать здоровым видом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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