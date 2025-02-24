Смородина тоже хочет дружить — с кем её познакомить для рекордного урожая

Хотите, чтобы ваша смородина радовала крупными и сочными ягодами? Секрет прост и доступен каждому садоводу.
Основой метода является использование микоризы — симбиотических грибов, которые образуют взаимовыгодное сотрудничество с корнями растений. Этот союз позволяет кустам смородины получать больше питательных веществ из почвы, что способствует их здоровью и обильному плодоношению.
Оптимальное время для внесения микоризы — конец апреля или начало мая, когда почва прогреется до +10°C и минует угроза ночных заморозков. Для этого растворите микоризный препарат в воде согласно инструкции и полейте им кусты смородины. Уже через несколько недель вы заметите, как растения становятся крепче, а завязи — крупнее.
После обработки микоризой избегайте использования химических удобрений и фунгицидов, так как они могут повредить грибной симбионт. Для усиления эффекта рекомендуется раз в месяц добавлять под кусты перегной, хотя и без этого ваши растения будут чувствовать себя прекрасно.
Обратите внимание, что микориза не переживает зимний период, поэтому процедуру следует повторять каждую весну. Однако затраченные усилия окупятся богатым урожаем крупных и вкусных ягод.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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