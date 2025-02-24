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1:54
Садоводство

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Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Микориза: природный усилитель роста

Основой метода является использование микоризы — симбиотических грибов, которые образуют взаимовыгодное сотрудничество с корнями растений. Этот союз позволяет кустам смородины получать больше питательных веществ из почвы, что способствует их здоровью и обильному плодоношению.

Когда и как применять микоризу

Оптимальное время для внесения микоризы — конец апреля или начало мая, когда почва прогреется до +10°C и минует угроза ночных заморозков. Для этого растворите микоризный препарат в воде согласно инструкции и полейте им кусты смородины. Уже через несколько недель вы заметите, как растения становятся крепче, а завязи — крупнее.

Преимущества использования микоризы

  • Улучшенное питание: грибные нити оплетают корни, увеличивая площадь поглощения питательных веществ.
  • Устойчивость к болезням: микориза повышает иммунитет растений, снижая риск заболеваний.
  • Экономия на удобрениях: благодаря симбиозу, необходимость в дополнительных подкормках значительно уменьшается.

Важные рекомендации

После обработки микоризой избегайте использования химических удобрений и фунгицидов, так как они могут повредить грибной симбионт. Для усиления эффекта рекомендуется раз в месяц добавлять под кусты перегной, хотя и без этого ваши растения будут чувствовать себя прекрасно.

Обратите внимание, что микориза не переживает зимний период, поэтому процедуру следует повторять каждую весну. Однако затраченные усилия окупятся богатым урожаем крупных и вкусных ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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