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Война с капустной мафией: рассказываем, как отбить урожай у гусениц и слизней

2:18
Садоводство

Капуста — любимый овощ на нашем столе, но она также привлекает множество вредителей. Чтобы защитить урожай без применения химии, можно воспользоваться проверенными народными средствами.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Табачный настой

Табак эффективно отпугивает многих насекомых. Для приготовления настоя возьмите 300 граммов табака и залейте его 10 литрами горячей воды. Настаивайте смесь три часа, затем процедите и добавьте небольшое количество жидкого мыла для лучшего прилипания раствора к листьям. Обработайте капустные грядки полученным средством, уделяя внимание нижней стороне листьев, где часто прячутся вредители.

Уксусный раствор

Резкий запах уксуса отпугивает многих вредителей капусты. Для приготовления раствора разведите 200 мл столового уксуса в 10 литрах воды. Опрыскивайте растения в вечернее время, чтобы избежать ожогов на листьях. Этот метод особенно эффективен против тли и гусениц.

Настой луковой шелухи

Луковая шелуха — доступное средство для борьбы с вредителями. Залейте горсть шелухи 2 литрами кипятка и настаивайте сутки. Процедите настой и опрыскайте капусту. Регулярное применение такого настоя поможет защитить растения от тли и других мелких насекомых.

Древесная зола

Зола не только отпугивает вредителей, но и служит отличным удобрением. Равномерно посыпьте золу вокруг капустных растений и на сами листья. Процедуру проводите утром по росе или после дождя, чтобы зола лучше прилипала. Этот метод эффективен против слизней и гусениц.

Нашатырный спирт

Аммиак, содержащийся в нашатырном спирте, отпугивает многих насекомых и одновременно служит источником азота для растений. Разведите 50 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды и опрыскайте капусту. Обработку проводите в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

Регулярное применение этих народных средств поможет защитить вашу капусту от вредителей и сохранить урожай без использования химических препаратов.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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