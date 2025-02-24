Весенний ритуал урожая: что принести в жертву малине, чтобы она завалила вас ягодами

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваша малина радовала обильным урожаем? Весенняя подкормка — ключ к успеху. Давайте рассмотрим популярные среди дачников удобрения, которые помогут вашим кустам малины стать сильными и плодовитыми.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

1. Сорняковый настой

После первой прополки не спешите выбрасывать сорняки. Измельчите их (без корней) и залейте водой. Оставьте смесь на неделю в тёмном месте для брожения. Затем процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Полученным настоем поливайте малину под корень. Это натуральное удобрение обогатит почву необходимыми питательными веществами.

2. Дрожжевая подкормка

Дрожжи — отличный стимулятор роста для малины. Растворите пакетик сухих дрожжей в ведре тёплой воды, добавьте 3 столовые ложки сахара и оставьте на несколько часов для активации брожения. После этого разбавьте раствор водой в пропорции 1:5 и поливайте кусты. Такая подкормка усилит корневую систему и ускорит рост побегов.

3. Настой коровяка

Коровяк — проверенное органическое удобрение. Для приготовления настоя разведите одну часть свежего коровяка в десяти частях воды и оставьте настаиваться несколько дней. Полученный раствор используйте для полива, расходуя по 1 литру на каждый куст. Это обеспечит растения азотом и другими важными элементами.

4. Птичий помёт

Птичий помёт содержит высокую концентрацию питательных веществ, но требует осторожного применения. Разведите его водой в соотношении 1:20, чтобы избежать ожогов корней. Поливайте малину из расчёта 1 литр раствора на куст. Такая подкормка стимулирует обильное цветение и плодоношение.

5. Древесная зола

Зола — источник калия и фосфора, необходимых для формирования сладких и крупных ягод. Её можно вносить в сухом виде, рассыпая вокруг кустов, или приготовить настой: 600 г золы залейте 10 литрами воды и настаивайте сутки. Поливайте растения по 2 литра под каждый куст. Зола также помогает раскислить почву и защитить растения от некоторых вредителей.

Регулярное использование этих натуральных подкормок весной обеспечит вашей малине здоровый рост и богатый урожай. Выбирайте наиболее подходящие варианты или комбинируйте их для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

