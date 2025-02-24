Без любви плодов не будет: рассказываем, как найти яблоне идеального кавалера

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались ли вы, что посадить рядом с яблоней, чтобы повысить её урожайность? Правильный выбор соседей для этого плодового дерева может значительно повлиять на количество и качество плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

Благоприятные соседи для яблони

Малина: её корни рыхлят почву, улучшая аэрацию, что способствует здоровью яблони. Однако со временем разросшаяся крона дерева может затенять малину, снижая её урожайность.

Тыквы и кабачки: эти культуры хорошо уживаются под яблоней, но важно обеспечить им достаточное количество солнечного света, хотя бы несколько часов в день.

Клён: выделяет фитонциды, которые защищают яблоню от вредителей, таких как плодожорка. Однако клен требует регулярной обрезки для контроля его роста.

Белый клевер: служит природным покрытием почвы, защищая корни яблони и предотвращая рост сорняков.

Груша, айва, слива, жимолость, черешня: эти плодовые деревья и кустарники могут быть хорошими соседями для яблони при условии соблюдения достаточного расстояния между посадками.

Люпин и бархатцы: эти цветы не только украшают сад, но и отпугивают некоторых вредителей, способствуя здоровью яблони.

Нежелательные соседи

Персик: его мощная корневая система конкурирует с яблоней за влагу и питательные вещества, что может негативно сказаться на росте обоих деревьев.

Черёмуха: привлекает вредителей, таких как стеклянница, которые могут перейти на яблоню и повредить её.

Калина: потребляет большое количество влаги, создавая дефицит для соседних растений.

Шиповник: имеет тенденцию к быстрому разрастанию, что может подавлять рост яблони.

Крыжовник и чёрная смородина: при совместной посадке с яблоней часто наблюдается снижение урожайности одной из культур из-за конкуренции за ресурсы.

Подсолнухи: выделяют вещества, которые могут угнетать рост яблони.

Хвойные деревья: закисляют почву, что неблагоприятно для яблони, предпочитающей нейтральный pH.

Выбирая правильных соседей для яблони, вы обеспечите ей оптимальные условия для роста и обильного плодоношения.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

