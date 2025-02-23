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Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром

2:52
Садоводство

Забор — это не просто защита участка, но и визитная карточка вашего дома. Красивый и оригинальный забор может стать настоящим украшением двора, вызвав восторг гостей и даже зависть соседей. Главное — правильно выбрать материалы, стиль и способы декора, чтобы не разориться на строительстве.

Забор
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Какой забор выбрать

Перед тем как строить забор, важно учитывать:

  • Тип грунта. Если почва глинистая, понадобится фундамент, иначе ограждение может "поплыть".
  • Законодательные нормы. В садоводческих товариществах допускаются прозрачные заборы (сетчатые, штакетник) высотой 1,2-1,8 м, а со стороны улицы можно установить глухое ограждение.
  • Материалы. Дерево, металл, кирпич, камень — у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Оригинальные идеи для забора

1. Фигурный штакетник

Классический деревянный забор можно сделать интереснее, придав штакетинам фигурную форму — закруглённые или заострённые вершины, декоративные вырезы. Если нет возможности заказать резной штакетник, его легко украсить краской или дополнительными элементами.

2. Забор из "цветных карандашей"

Простой, но эффектный способ обновить старый штакетник — раскрасить его в яркие цвета. Такой забор сразу привлечёт внимание и создаст весёлую атмосферу на участке.

3. Расписной забор

Если у вас или ваших близких есть талант к рисованию, можно создать настоящий художественный шедевр. Красочные узоры, цветочные мотивы, пейзажи или даже эффект 3D — всё зависит от вашей фантазии.

4. Забор из габионов

Современный тренд в ландшафтном дизайне. Металлические сетчатые конструкции заполняются камнями, древесиной, стеклом, кирпичами или даже бутылками. Такой забор выглядит стильно и служит десятилетиями.

5. "Кружевной" забор

Металлические панели с лазерной резкой позволяют создать узоры любой сложности. Они выглядят элегантно, при этом обеспечивая защиту участка.

6. Живая изгородь

Если хотите создать естественный "забор", посадите вдоль границы участка кизильник, туи, можжевельник или другие кустарники. Они не только закроют вас от соседей, но и улучшат экологию двора.

7. "Увитый" забор

Если у вас уже есть ограждение, но оно выглядит скучно, украсьте его вьющимися растениями: плющом, клематисом, девичьим виноградом. Это добавит уюта и живописности.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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