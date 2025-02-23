Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут

Качественный грунт — основа здоровой рассады. Но готовые почвосмеси из магазина часто оставляют желать лучшего: в них мало питательных веществ, а структура не всегда подходит для нормального роста растений. Однако любой покупной грунт можно доработать и сделать его идеальным для рассады.
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва
Каким должен быть идеальный грунт для рассады
Питательным — содержащим органику и минералы, необходимые для роста растений.
Влагоемким — хорошо впитывать и удерживать воду.
Рыхлым и легким — обеспечивать корням доступ к кислороду.
Безопасным — без вредителей, патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов.
Нейтральным по кислотности — pH должен быть 6,5-7, чтобы растения лучше усваивали питательные вещества.
Как сделать грунт более питательным
Чтобы растения не страдали от дефицита микроэлементов, в грунт стоит добавить:
Компост — натуральный источник минералов и гумусных кислот.
Биогумус — переработанная червями органика, которая насыщает почву полезными микроорганизмами.
Сапропель — осадок пресных водоемов, богатый витаминами и ферментами, улучшающий структуру почвы.
Как сделать грунт более рыхлым
Перлит — делает почву легкой, улучшает воздухообмен.
Вермикулит — удерживает влагу и предотвращает пересыхание.
Песок — обеспечивает дренаж, но плохо удерживает воду, поэтому его лучше комбинировать с другими разрыхлителями.
Диатомит — пористый минерал, который не только улучшает почву, но и защищает от вредителей.
Как обеззаразить грунт перед посадкой
Если добавляете садовую землю, компост или перегной, стоит провести дезинфекцию:
Пропаривание в микроволновке — 10-15 минут.
Прокаливание в духовке — 15-20 минут при 100-120°C.
Подготовленный грунт обеспечит рассаду всеми необходимыми веществами, ускорит рост растений и позволит избежать болезней.
Уточнения
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).