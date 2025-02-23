Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Качественный грунт — основа здоровой рассады. Но готовые почвосмеси из магазина часто оставляют желать лучшего: в них мало питательных веществ, а структура не всегда подходит для нормального роста растений. Однако любой покупной грунт можно доработать и сделать его идеальным для рассады.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Каким должен быть идеальный грунт для рассады

Питательным — содержащим органику и минералы, необходимые для роста растений.

Влагоемким — хорошо впитывать и удерживать воду.

Рыхлым и легким — обеспечивать корням доступ к кислороду.

Безопасным — без вредителей, патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов.

Нейтральным по кислотности — pH должен быть 6,5-7, чтобы растения лучше усваивали питательные вещества.

Как сделать грунт более питательным

Чтобы растения не страдали от дефицита микроэлементов, в грунт стоит добавить:

Компост — натуральный источник минералов и гумусных кислот.

Биогумус — переработанная червями органика, которая насыщает почву полезными микроорганизмами.

Сапропель — осадок пресных водоемов, богатый витаминами и ферментами, улучшающий структуру почвы.

Как сделать грунт более рыхлым

Перлит — делает почву легкой, улучшает воздухообмен.

Вермикулит — удерживает влагу и предотвращает пересыхание.

Песок — обеспечивает дренаж, но плохо удерживает воду, поэтому его лучше комбинировать с другими разрыхлителями.

Диатомит — пористый минерал, который не только улучшает почву, но и защищает от вредителей.

Как обеззаразить грунт перед посадкой

Если добавляете садовую землю, компост или перегной, стоит провести дезинфекцию:

Пропаривание в микроволновке — 10-15 минут.

Прокаливание в духовке — 15-20 минут при 100-120°C.

Обработка биофунгицидами — Фитоспорин, Глиокладин, Трихоцин.

Рецепты почвосмесей для рассады

Универсальный грунт: торф (50%), биогумус (30%), вермикулит (20%), минеральное удобрение.

Для томатов: торф (50%), перегной (20%), биогумус (15%), песок (10%), минеральное удобрение.

Для перцев и баклажанов: торф (40%), биогумус (30%), сапропель (10%), вермикулит (20%), минеральное удобрение.

Для тыквенных: торф (40%), биогумус (20%), компост (20%), перлит (20%), органоминеральное удобрение.

Подготовленный грунт обеспечит рассаду всеми необходимыми веществами, ускорит рост растений и позволит избежать болезней.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

