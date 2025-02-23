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Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут

2:48
Садоводство

Качественный грунт — основа здоровой рассады. Но готовые почвосмеси из магазина часто оставляют желать лучшего: в них мало питательных веществ, а структура не всегда подходит для нормального роста растений. Однако любой покупной грунт можно доработать и сделать его идеальным для рассады.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Каким должен быть идеальный грунт для рассады

  • Питательным — содержащим органику и минералы, необходимые для роста растений.
  • Влагоемким — хорошо впитывать и удерживать воду.
  • Рыхлым и легким — обеспечивать корням доступ к кислороду.
  • Безопасным — без вредителей, патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов.
  • Нейтральным по кислотности — pH должен быть 6,5-7, чтобы растения лучше усваивали питательные вещества.

Как сделать грунт более питательным

Чтобы растения не страдали от дефицита микроэлементов, в грунт стоит добавить:

  • Компост — натуральный источник минералов и гумусных кислот.
  • Биогумус — переработанная червями органика, которая насыщает почву полезными микроорганизмами.
  • Сапропель — осадок пресных водоемов, богатый витаминами и ферментами, улучшающий структуру почвы.

Как сделать грунт более рыхлым

  • Перлит — делает почву легкой, улучшает воздухообмен.
  • Вермикулит — удерживает влагу и предотвращает пересыхание.
  • Песок — обеспечивает дренаж, но плохо удерживает воду, поэтому его лучше комбинировать с другими разрыхлителями.
  • Диатомит — пористый минерал, который не только улучшает почву, но и защищает от вредителей.

Как обеззаразить грунт перед посадкой

Если добавляете садовую землю, компост или перегной, стоит провести дезинфекцию:

  • Пропаривание в микроволновке — 10-15 минут.
  • Прокаливание в духовке — 15-20 минут при 100-120°C.
  • Обработка биофунгицидами — Фитоспорин, Глиокладин, Трихоцин.

Рецепты почвосмесей для рассады

  • Универсальный грунт: торф (50%), биогумус (30%), вермикулит (20%), минеральное удобрение.
  • Для томатов: торф (50%), перегной (20%), биогумус (15%), песок (10%), минеральное удобрение.
  • Для перцев и баклажанов: торф (40%), биогумус (30%), сапропель (10%), вермикулит (20%), минеральное удобрение.
  • Для тыквенных: торф (40%), биогумус (20%), компост (20%), перлит (20%), органоминеральное удобрение.

Подготовленный грунт обеспечит рассаду всеми необходимыми веществами, ускорит рост растений и позволит избежать болезней.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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