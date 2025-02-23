Теперь белокрылка уничтожает урожай у соседей, а у меня её даже близко нет: вот что я посадил

Белокрылка — один из самых коварных вредителей, который атакует тепличные и огородные культуры. Многие дачники предпочитают бороться с ней без использования химии, высаживая определенные растения, способные отпугнуть или уничтожить насекомых.
Агератум не только украшает участок, но и помогает в борьбе с белокрылкой. В его соке содержатся вещества, которые подавляют гормональную систему насекомых, делая их бесплодными.
Как использовать:
Этот цветок содержит пиретрины — натуральные вещества, разрушающие нервную систему насекомых.
Как использовать:
Никандра обладает сильным мускусным запахом, который отпугивает белокрылку. Она редко страдает от вредителей и отлично подходит для высадки в теплице.
Как использовать:
Эти три растения помогут защитить урожай без вредных пестицидов, снижая количество белокрылки естественным способом.
Белокрылки — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha. Выделяется в монотипическое надсемейство Aleyrodoidea. Насчитывают около 1550 видов. В Средней Европе около 20 видов.
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