Теперь белокрылка уничтожает урожай у соседей, а у меня её даже близко нет: вот что я посадил

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белокрылка — один из самых коварных вредителей, который атакует тепличные и огородные культуры. Многие дачники предпочитают бороться с ней без использования химии, высаживая определенные растения, способные отпугнуть или уничтожить насекомых.

Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белокрылка

Агератум — естественный инсектицид

Агератум не только украшает участок, но и помогает в борьбе с белокрылкой. В его соке содержатся вещества, которые подавляют гормональную систему насекомых, делая их бесплодными.

Как использовать:

Высаживать по периметру теплицы и грядок, из расчёта 1 куст на 1 кв. м.

Дополнительно применять клеевые ловушки и натуральные настои (чеснок, полынь, тысячелистник).

Далматская ромашка — природный инсектицид

Этот цветок содержит пиретрины — натуральные вещества, разрушающие нервную систему насекомых.

Как использовать:

Приготовить настой: 60 г сухих цветков залить 3 л кипятка, настоять несколько часов, добавить 20 г хозяйственного мыла и обработать растения.

Высаживать в цветниках и рядом с теплицей для постоянной защиты.

Никандра — растение-репеллент

Никандра обладает сильным мускусным запахом, который отпугивает белокрылку. Она редко страдает от вредителей и отлично подходит для высадки в теплице.

Как использовать:

Высаживать вдоль тепличных дорожек или у входа.

Не размещать между томатами и перцами, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Эти три растения помогут защитить урожай без вредных пестицидов, снижая количество белокрылки естественным способом.

Уточнения

Белокрылки — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha. Выделяется в монотипическое надсемейство Aleyrodoidea. Насчитывают около 1550 видов. В Средней Европе около 20 видов.



