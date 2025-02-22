Как помочь помидорам после пересадки? Используйте этот проверенный раствор

Некоторые дачники считают, что после пересадки помидоры могут обходиться без дополнительного ухода, ведь почва уже обогащена удобрениями. Но правильный полив в этот период играет не меньшую роль!
Лучший вариант — янтарная кислота.
Этот препарат помогает растениям быстрее адаптироваться, укрепляет их иммунитет и способствует хорошему урожаю.
Использование этого средства поможет вырастить крепкие и здоровые томаты, которые дадут обильный урожай!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!