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Как помочь помидорам после пересадки? Используйте этот проверенный раствор

1:04
Садоводство

Некоторые дачники считают, что после пересадки помидоры могут обходиться без дополнительного ухода, ведь почва уже обогащена удобрениями. Но правильный полив в этот период играет не меньшую роль!

Томат, помидор
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томат, помидор

Чем поливать помидоры после высадки?

Лучший вариант — янтарная кислота.
Этот препарат помогает растениям быстрее адаптироваться, укрепляет их иммунитет и способствует хорошему урожаю.

Как правильно развести янтарную кислоту?

  1. Возьмите 2 грамма препарата и измельчите до состояния порошка.
  2. Растворите в ведре тёплой воды.
  3. Полейте рассаду под корень — это ускорит укоренение и защитит от стресса.

Почему именно янтарная кислота?

  • Ускоряет рост и развитие рассады.
  • Делает растения устойчивее к болезням.
  • Безопасна: даже при передозировке негативных последствий не будет.

Использование этого средства поможет вырастить крепкие и здоровые томаты, которые дадут обильный урожай!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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