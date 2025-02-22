Как помочь помидорам после пересадки? Используйте этот проверенный раствор

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые дачники считают, что после пересадки помидоры могут обходиться без дополнительного ухода, ведь почва уже обогащена удобрениями. Но правильный полив в этот период играет не меньшую роль!

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Томат, помидор

Чем поливать помидоры после высадки?

Лучший вариант — янтарная кислота.

Этот препарат помогает растениям быстрее адаптироваться, укрепляет их иммунитет и способствует хорошему урожаю.

Как правильно развести янтарную кислоту?

Возьмите 2 грамма препарата и измельчите до состояния порошка. Растворите в ведре тёплой воды. Полейте рассаду под корень — это ускорит укоренение и защитит от стресса.

Почему именно янтарная кислота?

Ускоряет рост и развитие рассады.

Делает растения устойчивее к болезням.

Безопасна: даже при передозировке негативных последствий не будет.

Использование этого средства поможет вырастить крепкие и здоровые томаты, которые дадут обильный урожай!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

