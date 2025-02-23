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Преимуществ много, стоит копейки: зачем добавляют корицу в горшки комнатных растений

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Садоводство

Обычная корица является стимулятором, способным спровоцировать цветение домашних растений. Кроме того, это очень мощный антисептик. Если вы любите домашнее и безопасное удобрение, то корицу просто необходимо использовать.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Как использовать корицу для борьбы с вредителями

Можно использовать корицу в качестве средства от мучнистого червеца. Для этого смешайте корицу с водой и варите 10 минут. В остывшую жидкость добавьте немного жидкости для мытья посуды.

Опрыскайте пораженное растение сверху вниз, включая поверхность почвенной смеси. Для достижения наилучших результатов оставьте распылитель на листьях на ночь. На следующий день протрите листья слегка влажной тряпкой.

Кроме того, это отличный метод профилактики комнатных растений от других видов вредителей.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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