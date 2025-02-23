Преимуществ много, стоит копейки: зачем добавляют корицу в горшки комнатных растений

Обычная корица является стимулятором, способным спровоцировать цветение домашних растений. Кроме того, это очень мощный антисептик. Если вы любите домашнее и безопасное удобрение, то корицу просто необходимо использовать.
Можно использовать корицу в качестве средства от мучнистого червеца. Для этого смешайте корицу с водой и варите 10 минут. В остывшую жидкость добавьте немного жидкости для мытья посуды.
Опрыскайте пораженное растение сверху вниз, включая поверхность почвенной смеси. Для достижения наилучших результатов оставьте распылитель на листьях на ночь. На следующий день протрите листья слегка влажной тряпкой.
Кроме того, это отличный метод профилактики комнатных растений от других видов вредителей.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.