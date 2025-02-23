Забудьте о разрытых клумбах: это средство отучит кошек от грядок

Многие дачники сталкиваются с проблемой: питомцы, будь то свои или соседские, с удовольствием разгуливают по участку и оставляют после себя разрытые грядки. Особенно неприятно, когда кошки выбирают место посадки помидоров или клумбу с цветами для своих "дел".
Охранять участок круглосуточно — не вариант. Однако опытные садоводы нашли простое и эффективное решение, которое не требует много времени и сил.
Этот метод одновременно защищает грядки и приносит пользу саду. Обрезанные стебли малины не выбрасывают, а используют для защиты растений:
Этот метод абсолютно безопасен для питомцев и не требует химических средств или сложных конструкций.
Попробуйте и убедитесь сами — ваши грядки останутся нетронутыми!
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.