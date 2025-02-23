Забудьте о разрытых клумбах: это средство отучит кошек от грядок

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники сталкиваются с проблемой: питомцы, будь то свои или соседские, с удовольствием разгуливают по участку и оставляют после себя разрытые грядки. Особенно неприятно, когда кошки выбирают место посадки помидоров или клумбу с цветами для своих "дел".

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Охранять участок круглосуточно — не вариант. Однако опытные садоводы нашли простое и эффективное решение, которое не требует много времени и сил.

Секрет в малине

Этот метод одновременно защищает грядки и приносит пользу саду. Обрезанные стебли малины не выбрасывают, а используют для защиты растений:

Защита от кошек : удалённые побеги малины раскладывают крест-накрест по поверхности грядок. Кошки избегают таких мест, так как шипы мешают им передвигаться.

: удалённые побеги малины раскладывают крест-накрест по поверхности грядок. Кошки избегают таких мест, так как шипы мешают им передвигаться. Ограждение рассады: молодые саженцы окружают 4-5 малиновыми палочками, создавая своеобразный частокол. Животные обходят такие места стороной.

Этот метод абсолютно безопасен для питомцев и не требует химических средств или сложных конструкций.

Попробуйте и убедитесь сами — ваши грядки останутся нетронутыми!

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

