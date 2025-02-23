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5 вредителей, которые разрушают малину: как от них избавиться

2:07
Садоводство

Многие садоводы знают, что малина требует особого ухода, но не все учитывают, сколько у неё врагов. Один из самых опасных вредителей — долгоносик, однако список насекомых, угрожающих урожаю, гораздо шире. Кто же ещё может испортить сладкие ягоды и как защитить малину от атак?

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Кто вредит малине?

1. Малинная тля
Эти мелкие насекомые питаются соком растения и размножаются с невероятной скоростью. Если не принять меры, они ослабляют куст, лишают его питательных веществ и приводят к потере урожая.

2. Малинный жук
Опасный вредитель, который поедает листья и побеги. В результате молодые кусты погибают, а старые теряют способность давать хороший урожай.

3. Долгоносик
Один из самых коварных вредителей, повреждающий не только листья, но и плоды. Он снижает не только количество, но и качество урожая, делая ягоды непригодными для употребления.

4. Малинные мухи
Самки откладывают яйца на листьях, из которых потом появляются личинки. Они проникают внутрь стеблей, из-за чего растение ослабевает, может пожелтеть и даже погибнуть.

5. Малинный клещ
Этот микроскопический вредитель высасывает сок из листьев и побегов, вызывая пожелтение и опадение листвы. Итог — слабый куст и снижение урожайности.

Как бороться с вредителями?

Защита малины возможна разными способами:

  • Химические препараты — эффективны, но могут накапливаться в почве и плодах.
  • Народные методы — отвары чеснока, табака или настои из луковой шелухи помогают отпугнуть вредителей.
  • Биологические средства — современные безопасные препараты, которые уничтожают вредителей, но не вредят окружающей среде.

Чем раньше вы начнёте борьбу, тем больше шансов спасти малину от нашествия насекомых и собрать богатый урожай!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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