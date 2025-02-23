5 вредителей, которые разрушают малину: как от них избавиться

Многие садоводы знают, что малина требует особого ухода, но не все учитывают, сколько у неё врагов. Один из самых опасных вредителей — долгоносик, однако список насекомых, угрожающих урожаю, гораздо шире. Кто же ещё может испортить сладкие ягоды и как защитить малину от атак?
1. Малинная тля
Эти мелкие насекомые питаются соком растения и размножаются с невероятной скоростью. Если не принять меры, они ослабляют куст, лишают его питательных веществ и приводят к потере урожая.
2. Малинный жук
Опасный вредитель, который поедает листья и побеги. В результате молодые кусты погибают, а старые теряют способность давать хороший урожай.
3. Долгоносик
Один из самых коварных вредителей, повреждающий не только листья, но и плоды. Он снижает не только количество, но и качество урожая, делая ягоды непригодными для употребления.
4. Малинные мухи
Самки откладывают яйца на листьях, из которых потом появляются личинки. Они проникают внутрь стеблей, из-за чего растение ослабевает, может пожелтеть и даже погибнуть.
5. Малинный клещ
Этот микроскопический вредитель высасывает сок из листьев и побегов, вызывая пожелтение и опадение листвы. Итог — слабый куст и снижение урожайности.
Защита малины возможна разными способами:
Чем раньше вы начнёте борьбу, тем больше шансов спасти малину от нашествия насекомых и собрать богатый урожай!
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.