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Хотите тонны вишни? Примените эти хитрости — урожай удивит

2:21
Садоводство

Посадить вишню — задача несложная, и с этим справится даже начинающий садовод. Но вот собрать ведра спелых ягод удаётся далеко не каждому. Чтобы дерево радовало обильным урожаем, нужно учитывать несколько важных нюансов. Следуйте этим простым, но эффективным советам, и ваша вишня будет плодоносить щедро!

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

1. Дайте дереву максимум солнца и тепла
Вишня любит солнечные и тёплые места. Если дерево растёт в тени, его урожайность будет низкой. Выбирайте для посадки открытые, хорошо освещённые участки.

2. Удобряйте почву правильно
Чтобы вишня хорошо росла и плодоносила, ей нужны питательные вещества — азот, фосфор, калий. Можно использовать органику (перегной, компост) или минеральные удобрения. Главное — не перекармливать растение.

3. Защищайте от вредителей и болезней
Грибковые заболевания и насекомые-вредители могут уничтожить урожай. Регулярно осматривайте деревья и обрабатывайте их специальными препаратами, чтобы предупредить проблемы.

4. Формируйте крону
Без правильной обрезки вишня быстро разрастается, что снижает урожайность. Обрезайте слабые, сухие и загущающие ветви. Хорошая циркуляция воздуха в кроне помогает избежать болезней.

5. Поливайте в нужное время
Вишня особенно нуждается во влаге в период цветения и созревания плодов. Регулярный полив обеспечит дереву силы для хорошего урожая, но не переувлажняйте почву — застой воды вреден для корней.

6. Поддерживайте ветви
Под тяжестью плодов ветки могут ломаться. Подвязывайте их, особенно у деревьев с обильным урожаем. Это поможет избежать повреждений и продлит жизнь дереву.

7. Собирайте урожай вовремя
Плоды вишни созревают один раз в год, и если их вовремя не собрать, это ослабит дерево. Регулярный сбор помогает растению восстановить силы к следующему сезону.

Эти советы помогут вам получать богатый урожай и наслаждаться сладкими ягодами каждый сезон!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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