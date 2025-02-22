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Умный сад: никогда не сажайте эти цветы рядом с овощами!

2:50
Садоводство » Советы

При хранении садов и огородов важно учитывать не только выбор овощей, но и то, какие растения будут соседствовать друг с другом. Некоторые цветы могут оказывать негативное влияние на овощные культуры, снижая их урожайность или привлекая вредителей. В этой статье рассмотрим цветы, которые не следует сажать рядом с овощами, чтобы избежать потерь.

Китайская астра
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Китайская астра

Нигелла (чёрный кмин)

Хотя нигелла сама по себе является красивым цветком, она может стать домом для тли, которая будет поедать ваши овощи. Лучше избегать посадки нигеллы рядом с огурцами и помидорами, чтобы защитить урожай.

Астра

Астры привлекают некоторых вредителей, таких как нематоды, которые могут негативно сказаться на корнях овощей. Особенно это касается корнеплодов, таких как морковь и свекла. Сажая астры, вы рискуете снизить качество своего урожая.

Цинерария

Цинерария известна своим красивым цветением, но это растение выделяет вещества, которые могут угнетать рост соседних овощей, особенно капусты и брокколи. Сажая цинерарию рядом с этими культурами, вы можете столкнуться с проблемами в их развитии.

Лаванда

Хотя лаванда потрясающе пахнет и привлекает полезных насекомых, она также может стать причиной проблем. Высокое содержание эфирных масел в лаванда может негативно сказаться на росте корнеплодов и бобовых. Если у вас есть лаванда, старайтесь держать её подальше от фасоли и гороха.

Сирень

Сирень может быть шикарным украшением на вашем участке, но её корни выделяют вещества, которые могут угнетать рост овощей. Например, соединения, выделяемые сиренью, могут повлиять на томаты и картошку, делая растения более уязвимыми к болезням.

Мелисса

Хотя мелисса имеет множество полезных свойств, её резкий запах может отпугнуть некоторых опылителей и привлекать вредителей. Сажая её рядом с кукурузой или тыквой, вы рискуете потерять часть урожая.

Ушки (кальдир) или юкка

Эти растения могут стать конкуренцией для овощных культур из-за своей способности извлекать из почвы питательные вещества. Соседство с кальдой или юккой может привести к заболеванию и снижению урожайности таких овощей, как тыква и картофель.

Выбор правильных соседей для растений – это ключевой момент в садоводстве, особенно при выращивании овощей. Некоторые цветы, несмотря на свою красоту, могут негативно влиять на рост и развитие овощных культур. Чтобы сохранить урожай и избежать потерь, старайтесь не сажать перечисленные цветы рядом с вашими любимыми овощами. 

Уточнения

Черну́шка (лат  Nigélla), или Черну́ха, или Ниге́лла — род травянистых растений семейства Лютиковые, распространённых в Западной Европе, Северной Африке и Западной Азии. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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