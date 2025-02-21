Цветы-спасатели: какие сорта защитят вашу клубнику от вредителей?

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника – любимая ягода многих садоводов, но, к сожалению, она привлекает не только людей, но и различных вредителей. Защита клубники от насекомых и болезней – важная задача для получения качественного урожая. Одним из эффективных методов является посадка определённых цветов рядом с клубникой. Рассмотрим, какие именно цветы помогут отпугнуть вредителей и улучшить здоровье клубничных растений.

Фото: Own work by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настурция

Бархатцы

Бархатцы – один из самых популярных вариантов соседнего высаживания. Их запах отпугивает тлю, слизней и некоторых других вредителей. Кроме того, бархатцы привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые поедают тлю.

Настурция

Настурция известна своим ярким цветением и лёгким, пряным ароматом. Она эффективно отпугивает вредителей, таких как капустная совка и aphids (тлю). Кроме того, эта культура защищает клубнику от заболеваний благодаря своей способности привлекать полезных насекомых.

Репейник

Репейник (или лопух) - это не совсем цветок, но его посадка рядом с клубникой может оказаться полезной. Он служит укрытием для полезных насекомых и помогает бороться с вредителями, такими как морковные мухи и некоторые виды тли.

Череда (ноготки)

Череда выделяет эфирные масла, которые отпугивают многих вредителей. Она также привлекает опылителей, таких как пчёлы, что может повысить урожайность клубники. Растение также известно своими лечебными свойствами.

Мелисса и мята

Мелисса и мята обладают яркими ароматами, которые могут отпугнуть вредителей, таких как мухи и божьи коровки. Кроме того, мята хорошо растёт между клубничными рядами и может создавать приятный букет ароматов, улучшая окружение для клубники.

Лаванда

Лаванда не только красивое, но и полезное растение. Её сильный аромат отпугивает мух и некоторых вредителей, таких как тли. Она также привлекает полезных насекомых, таких как пчёлы и бабочки.

Сингониум (синичка)

Сингониум – это яркое и декоративное растение, которое также может помочь в борьбе с вредителями. Оно отпугивает различных насекомых благодаря своему специфическому запаху и может стать прекрасным дополнением к вашему клубничному саду.

Посадка определённых цветов рядом с клубникой является отличным способом защиты ваших ягодных растений от вредителей. Эти культуры не только отпугивают насекомых, но и привлекают полезных опылителей. Используя подходящие цветы, вы сможете создать гармоничную экосистему в своём саду, которая не только защитит клубнику, но и украсит ваш участок. Применение таких методов позволяет минимизировать использование химических пестицидов и получить здоровый урожай вкусной и сладкой клубники.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

