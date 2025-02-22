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Шафран: уникальная специя с высокой ценой и легкостью в выращивании

2:35
Садоводство

Шафран — это не только предмет роскоши на кухне, но и дорогостоящая специя, стоимость которой может достигать 10 миллионов форинтов за килограмм. Хотя его выращивание не так сложено, насколько сложен процесс сбора урожая.

Шафран
Фото: Own work by Safa.daneshvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шафран

Эксперты из AgroTrend.hu подчеркнули, что хотя килограмм шафрана может стоить огромное состояние, для добавления аромата и вкуса в блюда достаточно всего нескольких нитей. Кроме того, шафран активно используется в косметической индустрии благодаря своим полезным свойствам.

Сложности сбора урожая

Шафран, известный своими лечебными качествами, может помочь в борьбе со стрессом и предотвратить ухудшение зрения с возрастом. Однако его сбор представляет собой крайне сложную задачу: цветы растения необходимо собирать вручную, поскольку механизация этого процесса невозможна. Для получения всего 0,1 грамма высушенного шафрана требуется около 32 цветков, что приводит к высокой цене специи.

Цены на шафран также объясняются затратами на его посадку и нехваткой рабочей силы. Шафрановые поля пересаживаются каждые 2-3 года из-за болезней, и поиск качественного семенного материала может стать проблемой.

Подделки и их отличия

Как и многие другие ценные продукты, шафран имеет свои подделки, известные как шафранка. Хотя ее проще выращивать, она предлагает совершенно другой вкус и применяется в основном для окрашивания продуктов благодаря высокому содержанию бета-каротина. Цены на подделки значительно ниже: в магазинах Tesco 0,12 грамма шафрана стоит 540 форинтов, а 4 грамма шафранки — 360 форинтов.

В Венгрии шафран когда-то активно выращивался, но сейчас количество таких полей заметно сократилось из-за непредсказуемой погоды и высоких расходов на посадку. Несмотря на то что шафран предпочитает средиземноморский климат и не требует особых условий почвы, резкие изменения в погодных условиях могут негативно сказаться на урожае.

Шафран остается не только красивым, но и полезным дополнением для любителей кулинарии. Выращивая его дома, вы можете наслаждаться этим утонченным и ароматным ингредиентом, не тратя целое состояние.

Уточнения

Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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