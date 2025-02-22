Шафран: уникальная специя с высокой ценой и легкостью в выращивании

Шафран — это не только предмет роскоши на кухне, но и дорогостоящая специя, стоимость которой может достигать 10 миллионов форинтов за килограмм. Хотя его выращивание не так сложено, насколько сложен процесс сбора урожая.
Эксперты из AgroTrend.hu подчеркнули, что хотя килограмм шафрана может стоить огромное состояние, для добавления аромата и вкуса в блюда достаточно всего нескольких нитей. Кроме того, шафран активно используется в косметической индустрии благодаря своим полезным свойствам.
Шафран, известный своими лечебными качествами, может помочь в борьбе со стрессом и предотвратить ухудшение зрения с возрастом. Однако его сбор представляет собой крайне сложную задачу: цветы растения необходимо собирать вручную, поскольку механизация этого процесса невозможна. Для получения всего 0,1 грамма высушенного шафрана требуется около 32 цветков, что приводит к высокой цене специи.
Цены на шафран также объясняются затратами на его посадку и нехваткой рабочей силы. Шафрановые поля пересаживаются каждые 2-3 года из-за болезней, и поиск качественного семенного материала может стать проблемой.
Как и многие другие ценные продукты, шафран имеет свои подделки, известные как шафранка. Хотя ее проще выращивать, она предлагает совершенно другой вкус и применяется в основном для окрашивания продуктов благодаря высокому содержанию бета-каротина. Цены на подделки значительно ниже: в магазинах Tesco 0,12 грамма шафрана стоит 540 форинтов, а 4 грамма шафранки — 360 форинтов.
В Венгрии шафран когда-то активно выращивался, но сейчас количество таких полей заметно сократилось из-за непредсказуемой погоды и высоких расходов на посадку. Несмотря на то что шафран предпочитает средиземноморский климат и не требует особых условий почвы, резкие изменения в погодных условиях могут негативно сказаться на урожае.
Шафран остается не только красивым, но и полезным дополнением для любителей кулинарии. Выращивая его дома, вы можете наслаждаться этим утонченным и ароматным ингредиентом, не тратя целое состояние.
Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые.
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