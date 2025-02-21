Денежное дерево зацветёт пышным цветом: вот когда его нужно пересаживать — не пропустите этот момент

Даже неприхотливые растения, такие как толстянка или денежное дерево, требуют периодической пересадки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Толстянка, денежное дерево

Это растение можно пересаживать в любое время года, но лучше всего в феврале или марте. Молодые растения можно пересаживать раз в год или два. Старые экземпляры — через 3-5 лет, когда для них будет маловат цветочный горшок. А если у вас толстянка растёт уже долгие годы и растение большое и тяжелое, замените только верхний слой почвы.

Кашпо выбирайте то, у которого диаметр больше всего на 2 см, чем у предыдущего. Субстрат покупайте для кактусов и суккулентов. Он имеет именно тот состав, который требуется для данного вида растения. Не забудьте про дренажный слой для отвода лишней воды, можно выбрать керамзит, гравий или мелкую гальку.

При пересадке осторожно вывалите растение из кашпо, проверьте корневую систему и срежьте гниющие корни. После этого в горшок с дренажными отверстиями положите слой дренажа, немного субстрата, посадите в него растение и присыпьте субстратом, смешанным с песком 1 к 1, советует magazindoma.cz.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

