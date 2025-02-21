Секрет ботанического сада: какое растение признано самым опасным в 2025 году?

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В Гамбургском ботаническом саду уже более 20 лет ежегодно выбирают самые ядовитые растения года.

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кешью

В 2025 было выбрано дерево кешью (Anacardium occidentale), которые при определённых обстоятельствах представляют опасность. Сам урожай состоит из двух частей: так называемого кесуальмабола (расширяющейся части стебля) и кешью кеменихеджу. Приобретенные в магазине, обработанные, обжаренные орехи кешью абсолютно безопасны. А вот сырая скорлупа содержит токсичное масло, которое при контакте вызывает ожоги, зуд и волдыри. Опасен и сам орех в непереработанном виде.

Однако купленные в магазине орехи кешью совершенно безвредны, потому что обработаны как положено.

Кешью содержат много ценных веществ: калий, кальций, медь, цинк, магний, железо, фосфор, витамины С, Е и группы В, сообщает vince.hu.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые. Родина — Бразилия. Культивируют в тропиках. Плоды ореховидные, ядро съедобное; из скорлупы добывают масло-кажу (кардойль), используемое в медицине и технике.

