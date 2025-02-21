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Как и когда обрезать олеандр, чтобы способствовать обильному цветению

2:34
Садоводство » Цветы

Олеандры — вечнозелёные кустарники, которым требуется не только зимовка, но и правильная обрезка. Благодаря этому куст будет не только здоровым, но и обильно цветущим. Как правильно действовать?

Олеандр
Фото: Own work by Tsyganov Sergey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олеандр

Олеандры — декоративные кустарники, украшающие многие сады своими красивыми цветами и длинными узкими листьями. Когда они цветут пышно, смотреть на них — одно удовольствие. Для того чтобы кусты росли здоровыми, а также обильно цвели, придется прибегнуть к весенней обрезке, которую следует проводить ежегодно. Как и когда обрезать олеандры, чтобы способствовать пышному цветению и компактной форме?

Как стимулировать цветение олеандра

В наших условиях олеандры чаще всего выращивают в контейнерах, чтобы они не погибли за зиму. Весной их выносят на солнце и обильно поливают. И это делается для того, чтобы субстрат не пересыхал. Это растение любит влагу, поэтому поливайте его дважды в день, чтобы субстрат оставался влажным. При этом, чтобы куст не стоял в воде. Субстрат должен быть питательным, достаточно тяжелым и иметь pH около 7,5. В марте начните вносить удобрения, чтобы у олеандра было больше энергии для образования красивых цветов.

Когда обрезать олеандр

Обрезку перезимовавшего олеандра рекомендуется проводить в феврале-марте. Однако в этот период мы не проводим радикальную обрезку кустов без необходимости. Цветки появляются на старых побегах на концах побегов. Поэтому, если ваш олеандр не цвел в прошлом году, одной из причин может быть неправильно проведенная обрезка. Напротив, если олеандр плохо себя чувствует и увядает, целесообразна радикальная обрезка. Вам просто нужно ожидать, что в следующем году он зацветёт, но более пышно.

Как обрезать олеандр

Прежде всего, осмотрите перезимовавший олеандр и удалите все засохшие цветы, если вы не сделали этого перед зимовкой. Теперь сосредоточьтесь на сухих и поврежденных ветвях и срежьте их. Затем обрежьте побеги, которые загущают центр куста и мешают проникновению солнечных лучей. Форму куста можно также скорректировать, обрезав ветви примерно на треть, так, чтобы на каждой из них осталось по три мутовки. Это место, где листья растут группами.

Уточнения

Олеа́ндр (лат. Nérium) — монотипный род цветковых растений семейства Кутровые (Apocynaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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